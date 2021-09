Ema Stockholma, le fughe da casa e il rapporto difficile con la madre

30 settembre 2021 a

E' una figura poliedrica Ema Stockholma, pseudonimo di Morwenn Moguerou, virtuosa conduttrice radiofonica, televisiva e scrittrice francese con cittadinanza italiana nata nel 1983. Nata nella Francia del Sud dalla fugace relazione tra un giovane italiano, tornato in patria prima della sua nascita, e una francese,Ema è cresciuta con la madre e il fratello maggiore tra la Provenza e la Bretagna. Come lei stessa ha avuto più volte modo di testimoniare, la sua non è stata un'infanzia idilliaca. Anzi, l'esatto opposto, e anche l'adolescenza è stata piena di tormenti a causa degli abusi fisici e psicologici subiti dalla madre. Solo a 15 anni, dopo vari tentativi di fuga, è riuscita a scappare di casa, raggiungendo per un breve periodo il padre a Roma e poi diventando indipendente di lì a poco. Di lì è iniziata negli anni una carriera sfaccettata, prima come modella per importanti brand, poi speaker radiofonica per Radio2 dove ha commentato Sanremo e l'Eurovision.

Nel 2020 ha debuttato come scrittrice con l'autobiografia Per il mio bene, incentrata proprio sulla difficilissima infanzia; il libro è tanto piaciuto alla critica da vincere il Premio Bancarella l'anno seguente. Nel 2021 l'opera viene accolta positivamente dalla critica e vince, l'anno seguente, il Premio Bancarella. Nel 2021 l'esordio come cantante con il singolo Ménage à trois. Raccontandosi a Vanity Fair, Ema ha raccontato degli abusi subiti dalla madre: "Eravamo noi tre, io, Gwendal e nostra madre – nostro padre se ne era andato prima che io nascessi – in una casa dove regnava il silenzio quasi sempre.Quasi. Perché quando mia madre si trasformava in un mostro riempiva tutto lo spazio con urla e botte. Per questo, quando ero bambina, non mi sentivo al sicuro in nessun luogo".

Raccontando di un episodio davvero agghiacciante: un giorno "mi ha portato sul grande ponte sull’Isère e che io attraversavo ogni mattina per andare a scuola e mi ha ordinato di saltare nell’acqua, 'per il mio bene', il suo bene, per il bene di tutti. Ma anche in quel momento, anche in quel dolore, io sognavo, pensando alla vita bellissima che mi aspettava lontana da lei, non appena sarei stata abbastanza grande. E così non mi sono buttata. È passato di lì un uomo che la conosceva, si è fermato a parlare, lei si è mostrata normale. Quell’uomo non ha mai saputo che mi ha salvato la vita, forse non lo saprà mai".

