Malika Ayane, gli amori e la relazione finita con Cremonini: "Non potevo permettermi un fidanzato bambino"

30 settembre 2021 a

a

a

Malika Ayane oggi ospite di Lui è peggio di me, il “sit show" fatto di monologhi, interviste, canzoni e gag in onda su Rai3 che vede Giorgio Panariello e Marco Giallini protagonisti. Darà il contributo anche la cantautrice milanese che, lo scorso marzo, ha fatto uscire il suo sesto album dal titolo "Malifesto".

Stasera in tv, giovedì 30 settembre, su Rai 3 c'è Lui è peggio di me con Panariello e Giallini: anticipazioni e ospiti

Malika, 37 anni, ha origini marocchine (il padre) e ha iniziato da piccola a cantare, aveva 11 anni, entrando nel coro di voci bianche del Teatro alla Scala, nel quale resta fino al 2001 cantando spesso da solista. Negli stessi anni studia violoncello presso il Conservatorio di Milano. Nel dicembre del 1997 il Maestro Riccardo Muti la sceglie come solista nel ruolo della Seconda apparizione per il Macbeth nella serata d'inaugurazione della stagione d'opera alla Scala, ripresa dalla Rai. Poi nel 2007 firma per la Sugar Music di Caterina Caselli un contratto discografico e il primo album - intitolato semplicemente Malika Ayane - viene certificato disco di platino, arrivando a vendere 80mila copie. Nel 2009 un altro passaggio importante è la partecipazione al Festival di Sanremo: si classifica al secondo posto nella categoria Giovani con il brano Come foglie (scritto da Giuliano Sangiorgi). Salirà poi altre cinque volte sul palco dell'Ariston (conquistando un terzo posto e due volte il premio intitolato a Mia Martini). Ha partecipato anche a X Factor come giudice.

Malika Ayane, la figlia Mia con il primo compagno e il matrimonio a Las Vegas con Federico Brugia

Malika è mamma di Mia, nata nel 2005, figlia avuta dal suo primo compagno. Poi la cantante milanese ha avuto una relazione con il collega Cesare Cremonini ("non potevo permettermi un fidanzato bambino…" disse dopo la rottura). Successivamente la relazione con Federico Brugia, regista di spot pubblicitari e videclip: i due si sposano a Las Vegas, in gran segreto, nel 2011 e poco dopo anche a Milano. Nel 2016 la separazione. Ora Malika sta vivendo una storia d'amore con il manager Claudio Fratini.

Marco Giallini, in passato imbianchino e venditore di bibite: la moglie morta per emorragia cerebrale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.