Marco Bocci stasera in tv con Fino all'ultimo battito (Rai1): l'amore per Laura e la malattia al cervello

30 settembre 2021 a

a

a

Stasera in tv, giovedì 30 settembre, secondo appuntamento con la nuova fiction “Fino all’ultimo battito” su Rai1 (dalle 21.25), diretta da Cinzia Th Torrini, con Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Michele Venitucci e Loretta Goggi.

Laura Chiatti mostra il lato B in spiaggia: "Il lato migliore di me"

Proprio l'attore umbro Marco Bocci, è nato a Marsciano (all'anagrafe è Bocciolini), è il protagonista della serie tv. Al grande pubblico per il ruolo del commissario Nicola Scialoja nella serie televisiva Romanzo Criminale e del vicequestore Domenico Calcaterra in Squadra antimafia. Diplomato in recitazione presso il Conservatorio Teatrale d’Arte Drammatica La Scaletta di Roma, 43 anni, è sposato con Laura Chiatti, anche le attrice e anche lei umbra. Il loro matrimonio è stato celebrato nel 2014 ( i suoi testimoni sono stati Raoul Bova e Riccardo Scamarcio) e insieme hanno due figli (Enea e Pablo). Nel 2018 un herpes al cervello lo ha costretto al ricovero in ospedale. La malattia gli aveva danneggiando anche l’uso della parola, ma grazie alle cure si è pienamente ristabilito.

Stasera in tv, giovedì 30 settembre, su Rai 3 c'è Lui è peggio di me con Panariello e Giallini: anticipazioni e ospiti

La trama: Cosimo Patruno è riuscito a evadere e a far perdere le sue tracce. Il PM Pansini è convinta che ci sia un basista all’interno dell’ospedale che ha consentito la fuga di Patruno. Diego freme, e Rosa è preoccupata che Cosimo, fuori dal carcere, possa riprendere i contatti con suo figlio Mino, che finora ha tenuto lontano dal mondo corrotto del nonno. Mentre l’attrazione fra Anna e Mino si fa più intensa, la ragazza decide di incontrare Rocco, il padre biologico. Diego, costretto a curare uno dei mafiosi rimasto ferito nell’evasione, rischia di essere scoperto dalla moglie. Consapevole di essere sempre più prigioniero di un vortice di menzogne, sta per parlare con la polizia quando Vanessa torna in ospedale. Diego sente che prima di consegnarsi alla polizia deve salvarle la vita. Ma il padre di Vanessa, saputo del trapianto di Paolo, inizia ad avere sospetti sull’integrità di Diego e ne parla all’ispettore Santoro…

Stasera in tv, 30 settembre, Dritto e Rovescio su Rete4: Del Debbio intervista Conte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.