Stasera in tv, giovedì 30 settembre, su Rai 3 c'è Lui è peggio di me con Panariello e Giallini: anticipazioni e ospiti

30 settembre 2021 a

a

a

Stasera in tv, giovedì 30 settembre 2021, su Rai 3 alle 21.15 c'è Lui è peggio di me, il varietà giunto alla seconda puntata in prima serata e condotto da Giorgio Panariello e Marco Giallini: andiamo dunque a vedere insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti dell'appuntamento di oggi per il fortunato programma della terza rete della televisione di Stato.

Stasera in tv, 30 settembre, Dritto e Rovescio su Rete4: Del Debbio intervista Conte

Si diceva che quello di stasera è il secondo appuntamento, giovedì 30 settembre, in prima serata, della trasmissione condotta dall'attore romano e dal comico toscano. Due grandi professionisti e un’amicizia nata per caso, due artisti apparentemente molto diversi, che condivideranno nuovamente il palco in un clima da vero e proprio “sit show”: monologhi, interviste, canzoni e gag, come sempre con il coinvolgimento di amici e colleghi, provenienti dal mondo dello spettacolo e non solo, e la partecipazione fissa di Max Angioni e Anna Ferzetti.

Zorya-Roma, lo Special One cerca il riscatto in Ucraina

Nel sito ufficiale della Rai è possibile anche vedere chi saranno gli ospiti di stasera. Un menù molto ricco che comprende "vecchie glorie", celebrità, giovani sulla cresta dell'onda in un clima da vero e proprio varietà. Ecco alcuni degli ospiti della puntata: Raf, Andrea Delogu, Ema Stokholma, Malika Ayane, Marlene Kuntz, Maurizio Mannoni, Giuseppe Infantino e Frankie Hi-Nrg. C'è dunque da aspettarsi un clima di rievocazioni ma anche di attualità, in un vortice continuo dove sicuramente non mancherà l'ironia dei due protagonisti, Marco Giallini e Giorgio Panariello, entrambi dotati di una propria peculiare e contagiosissima comicità. Saranno sicuramente tanti gli argomenti trattati, e dal tenore degli ospita sembra che molto verterà sul tema musicale: infatti tanti degli invitati di stasera sono cantautori o addirittura band.

La Lazio sfida il Lokomotiv Mosca all'Olimpico. Sarri: "Dimenticare il derby" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.