Stasera in tv, 30 settembre, Dritto e Rovescio su Rete4: Del Debbio intervista Conte

30 settembre 2021 a

a

a

Stasera in tv, giovedì 30 settembre 2021, torna l'appuntamento con Dritto e Rovescio su Rete4 (dalle ore 21,20). Il talk di approfondimento politico ma anche dei principali temi di attualità e cronaca e condotto da Paolo Del Debbio che - nella puntata di oggi - metterà sotto torchio Giuseppe Conte. L'ex premier, dopo Giovanni Floris, è ospite anche a Mediaset: il leader del Movimento 5 Stelle sarà in studio, e non in collegamento. Vuole giocarsi tutte le carte possibili in una campagna elettorale molto complicata per i grillini.

Morisi indagato per Droga, Salvini a difesa del guru social: "Non c'è reato, solo schifezza mediatica"

Oltre allo scenario politico in vista delle imminenti amministrative, tanti altri i temi che verranno affrontati: dalle persistenti proteste per l’obbligatorietà del green pass sui posti di lavoro, alle preoccupazioni di famiglie e imprese per il carovita, tra aumento delle bollette e la riforma del catasto, fino alle imminenti elezioni amministrative, appuntamento fondamentale per tutti i partiti politici. Si parlerà poi del caso Morisi, ex responsabile della comunicazione sui social di Matteo Salvini, finito al centro di un’indagine per presunta cessione di droga.

Conte, frecciata a Draghi: "Standing ovation per lui a Confindustria? Io prendo applausi nelle piazze"

Infine, con il contributo di Pregliasco, la trasmissione torna ad occuparsi delle teorie dei no-vax, delle persistenti manifestazioni talvolta sfociate in episodi violenti. Tra gli altri ospiti della puntata anche: i deputati Alessandro Cattaneo (FI), Beatrice Lorenzin (Pd) e Matteo Ricci (sindaco di Pesaro).

Frasi shock nella chat della giunta comunale: "E' annegato il marocchino che chiedeva l'elemosina?"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.