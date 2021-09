Stasera in tv, 29 settembre, il film Gifted su Rai1: ispirato a una storia vera

29 settembre 2021 a

a

a

Stasera in tv, oggi mercoledì 29 settembre 2021, su Rai1 va in onda il film "Gifted - Il dono del talento" alle ore 21,25. Pellicola americana, del 2017, la regia è di Marc Webb, nel cast ci sono Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan, Jenny Slate, Octavia Spencer.

Stasera in tv, mercoledì 29 settembre, su La7 torna Non è l'Arena con Massimo Giletti: le anticipazioni

La trama: Frank Adler è un single che sta allevando Mary, la nipote di sette anni figlia di sua sorella, una matematica assolutamente geniale. Anche Mary è straordinariamente dotata per la materia e non solo. Tanto che quando deve controvoglia andare a scuola si ritrova in una condizione distante anni luce da quella dei suoi coetanei. Ciò le procura disagio ma, ad aggravare la situazione, interviene la nonna materna Evelyn che la vuole sottrarre a Frank per spingerla sul versante dell'eccellenza negli studi.

Chi l'ha visto?, su Rai3 lo sconvolgente delitto Ziliani

Il film trae ispirazione da una storia vera, complessa.Per venticinque anni lo sceneggiatore Tom Flynn ha venduto script seriali a Hollywood, vedendone realizzata solo una, diretta da lui stesso, Watch It; poi, stufo, si è messo a vendere case. Fortunatamente sua moglie non si è arresa e lo ha convinto a scrivere il “suo” film: Tom allora per cinque settimane si è messo a scrivere per creare qualcosa di personale, vero, vibrante, senza pensare all’aspetto commerciale che lo aveva reso schiavo. Il risultato? Una sceneggiatura ispirata alla vita della sorella, persona modesta e molto intelligente, caratteristiche rare e amabili che il film riesce a trasmettere a pieno. I produttori, Karen Lunder e Andy Cohen, hanno subito amato il nuovo lavoro di Flynn, ritenendolo il suo migliore e gli hanno affiancato un grande regista, capace di far fiorire una storia intima, di relazione, di personaggi. Marc Webb era la persona giusta, anche lui con il desiderio di occuparsi di un film “piccolo”, e più di tutti ha apprezzato la sceneggiatura che si rivelava pagina dopo pagina sempre migliore. La trama? Si dice che le buone storie si raccontino in due sole parole e Gifted ne è la conferma: il rapporto tra uno zio e la nipote rimasta orfana, bambina prodigio con un incredibile talento per la matematica.

Stasera in tv, mercoledì 29 settembre, su Rete 4 c'è Zona Bianca con Giuseppe Brindisi: anticipazioni e ospiti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.