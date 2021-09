Stasera in tv, 29 settembre, Chi l'ha visto? su Rai3: lo sconvolgente delitto Ziliani

29 settembre 2021 a

Stasera in tv, oggi mercoledì 29 settembre 2021, su Rai3 consueto appuntamento con Chi l'ha visto? (dalle ore 21,20). Al centro della puntata dello storico programma - in onda dal 1989 - condotto da Federica Sciarelli c'è la terribile vicenda di Laura Ziliani e il racconto di cosa avrebbero fatto alla ex vigilessa le sue figlie insieme a Mirto, il loro fidanzato e amante, pur di avere subito tutta l'eredità.

Svolta nel caso Ziliani: arrestate le due figlie e il fidanzato della maggiore

I tre arrestati per il delitto Ziliani - le due figlie e il fidanzato della maggiore - si sono avvalsi davanti al giudice della facoltà di non rispondere. Restano, dunque, ancora alcuni punti oscuri su quanto accaduto la notte tra il 7 e l’8 maggio a Temù: tra questi chi e come è stata uccisa l’ex vigilessa e dove è stato nascosto il corpo per tre mesi. Tra le ipotesi della morte c'è quella per soffocamento. L'autopsia sul cadavere della donna, trovato in un torrente di Temù l'8 agosto, ha permesso di rintracciare tracce evidenti di un farmaco, il Bromazepam che l'avrebbe stordita prima di essere soffocata. Ma chi ha soffocato Laura e a che ora? I tre arrestati sono stati sentiti nel primo interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari e tutti hanno mantenuto quella "freddezza non comune" di cui parlano gli inquirenti nelle carte.

Laura Ziliani uccisa per avere subito l'eredità? Le figlie Paola e Silvia e il loro fidanzato e amante Mirto non rispondono al giudice



Mercoledì #29settembre alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay



Nella corso della puntata odierna di Chi l'ha visto? spazio inoltre al mistero della morte del giovane Giacomo Sartori: dopo che gli hanno rubato lo zaino, che cosa è successo? E poi tutte le novità sul caso di Saman Abbas: si stanno cercando i genitori in Pakistan ma il corpo della ragazza ancora non si trova. Poi, come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Laura Ziliani, la figura di Mirto: fidanzato di una figlia e amante dell'altra. Le ricerche su "come uccidere" | Video

