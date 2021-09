Stasera in tv, mercoledì 29 settembre, su La7 torna Non è l'Arena con Massimo Giletti: le anticipazioni

29 settembre 2021 a

Stasera in tv, mercoledì 29 settembre 2021 alle 21.20, dopo la pausa estiva torna su La7 l'amatissimo programma Non è l'Arena, condotto da Massimo Giletti e giunto alla quinta stagione passando però dalla domenica al mercoledì. Una trasmissione che fa dell'approfondimento sui principali temi del momento il proprio marchio di fabbrica, senza però tralasciare uno spazio adeguato per talk, dibattiti e inchieste a tutto campo. E sembra proprio che la trasmissione fosse sul punto di non partire per questa nuova avventura nel palinsesto televisivo italiano. E' stato lo stesso Giletti a dirlo raccontandosi a Fanpage.it: "Per la prima volta ho firmato un contratto a settembre, non era mai successo in 30 anni di lavoro. Mi sono preso un paio di mesi per capire bene cosa fare perché è stato un anno complicato, usurante. È dura lavorare quando ricevi quasi ogni domenica querele con richieste di risarcimento. Inoltre vengo da un periodo complesso, in cui ho perso mio padre e con i miei fratelli abbiamo preso in mano un’eredità pesante, visto che mandiamo avanti l’azienda di famiglia. Un insieme di cose che mi ha costretto a fermarmi".

"Ho avuto solidarietà da Cairo, Salerno e Mentana - aggiunge -, poi è ovvio che io sono un battitore libero, l’unico conduttore a non avere un procuratore. Si sa che chi nuota da solo deve imparare a stare a galla anche in acque difficili, senza aspettarsi aiuti esterni. Ogni tanto queste solitudini fanno male e quindi uno può dire una parola di più e preferisco guardare al domani. Ognuno risponde sempre alla propria coscienza".

"L’idea del mercoledì - spiega - nasce perché credo che un programma, per fare inchieste, debba durare meno di quanto durassimo noi alla domenica, quando non facevo solo il mio programma come gli altri serali, bensì ci aggiungevo anche un’ora dell’access di Lilli Gruber. Non avevo un traino e quell’ora in più vuol dire moltissimo lavoro in più. La qualità non va d’accordo con la lunghezza di un programma". E stando alle anticipazioni pubblicate sul canale twitter della trasmissione, oggi si parlerà di un tema già ampiamente seguito da Giletti, quello delle mascherine FFP2 di cattiva qualità negli ospedali italiani, addirittura con dei test appositi fatti fare proprio da Non è l'Arena.

