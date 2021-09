Stasera in tv, mercoledì 29 settembre, su Rete 4 c'è Zona Bianca con Giuseppe Brindisi: anticipazioni e ospiti

29 settembre 2021 a

Stasera in tv, mercoledì 29 settembre, alle 21.25 su Rete 4 torna una nuova puntata di Zona Bianca, il programma di approfondimento e inchiesta sui temi di attualità condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Mediaset. Andiamo a vedere insieme le anticipazioni e gli ospiti dell'appuntamento di oggi. Dal sito ufficiale del Biscione si legge che ci saranno due interviste di cartello: la prima al coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani e l'altra al leader della Lega, Matteo Salvini, che saranno ospiti questa sera nel salotto televisivo realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4 ed esporranno le proprie posizioni sui principali temi del momento. E' legittimo supporre che il talk con il segretario federale del Carroccio verterà anche sul recente caso che ha coinvolto Luca Morisi, ex guru della comunicazione del Capitano, che quest'ultimo ha pubblicamente difeso dalle accuse assicurandogli il proprio sostegno.

Nel corso della serata,inoltre, sarà dato ampio spazio alla lunga inchiesta che la trasmissione segue da settimane, legata ai comitati e alle associazioni che dicono di riuscire a guarire dal Covid con protocolli diversi da quelli del Ministero della Salute. Giuseppe Brindisi si confronterà con il presidente di una di queste organizzazioni e, con l’aiuto di medici e primari del calibro di Giuseppe Remuzzi e Matteo Bassetti, cercherà di dare risposte chiare e precise per dipanare il caos generato dai no-vax.

E ancora, in vista delle imminenti elezioni amministrative, un approfondimento sull’emergenza cinghiali nella Capitale. Tra gli ospiti della trasmissione anche: Alessandro Meluzzi, Francesco Borgonovo, Alessandro Cecchi Paone, Gianfranco Vissani, Rosita Celentano, Vittorio Sgarbi, Andrea Romano, Mario Michele Giarrusso, Don Backy, Giovanni Donzelli, Piero Sansonetti e Klaus Davi.

