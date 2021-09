Andrea Roncato, gli eccessi fra sesso e droga e la serenità con Nicole Moscariello

29 settembre 2021 a

E' da decenni uno dei volti più riconoscibili del panorama della commedia nel cinema italiano Andrea Roncato, attore di San Lazzaro di Savena nato nel 1947. Una carriera che fra le pellicole in cui ha partecipato annovera film quali Rimini, Rimini, di di Sergio Corbucci, L'allenatore nel Pallone di Stefano Martino, ma anche Fantozzi subisce ancora, Vacanze di Natale '91, e anche ultimamente sono arrivate varie interpretazioni di livello, come in Il signor Diavolo di Pupi Avati (2019) e Notti magiche, di Paolo Virzì (2018).

Andrea, molto coraggiosamente, non si è mai tirato indietro nel parlare di un periodo, quello del suo apice televisivo, in cui ha avuto una vita eccessivamente sregolata, fatta di sesso e droga. Ne ha parlato in più occasioni anche per dimostrare come dietro quel senso di apparente gratificazione non si celi nulla di buono per la psiche e per il corpo: "Ho iniziato nel periodo della televisione, in quegli ambienti era normale, non potevi tirarti indietro. O meglio: non ero in grado di estraniarmi, dovevo sentirmi alla pari. Con l’effetto di un fasullo senso di onnipotenza, poi magari mi trovavo a letto con due o più donne e non ero in grado di farci nulla" ha dichiarato l'attore. Precisando però, in una successiva uscita, che non si è mai trovato in nessun tunnel di dipendenza: "E' successo vent'anni fa, adesso sono venti anni che non bevo neanche un alcolico, non fumo e non mi drogo. Sono state cose passeggere, aleatorie, e invece si è creata un immagine di Andrea Roncato che non corrisponde al vero. Io ne ho parlato pensando di poter aiutare anche i più giovani a non fare certe cose perché fare certe cose è una cavolata. E invece non sia mai. Ancora adesso può capitare che apro internet e leggo che sono stato nel tunnel della droga. Ma quale tunnel. Ci ho messo due minuti ad uscire dal tunnel. In realtà poi tutti le fanno, nessuno lo dice. Sono stato l'unico sincero, insieme a Fiorello e a pochi altri. E' pieno di bugiardi che fanno i perbenisti e invece sai benissimo che di nascosto fanno di tutto".

A livello di vita privata, sembra che Andrea abbia avuto nel 1985 una breve relazione con Moana Pozzi, conosciuta sul set de I pompieri, Nel 1997 si è sposato, dopo quattro anni di relazione, con la conduttrice Stefania Orlando, da cui ha divorziato solo due anni dopo. Ma ora è arrivata finalmente per lui quella relazione che lo ha cambiato, trasmettendogli quei valori di coppia che gratificano l'animo umano: dopo sette anni di relazione, le seconde nozze con l'amata Nicole Moscariello, nel 2017.

