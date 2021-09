Nicole Moscariello, l'amore per Andrea Roncato nato grazie alla figlia: "Si è sacrificata per salvarla"

29 settembre 2021 a

E' una vera e propria storia d'amore da film quella che lega Nicole Moscariello al noto attore comico Andrea Roncato. I due sono convolati a nozze (per lui le seconde) nel 2017 dopo sette anni di fidanzamento, e lei è madre di una nota attrice, Giulia Elettra Gorietti. Nicole è nata nel 1968 ma l'age gap fra lei e Andrea non sembra aver costituito un problema: fra i due infatti corrono circa venti anni di differenza. Di lei, l'attore di San Lazzaro di Savena ha recentemente dichiarato in un'intervista per NuovoTv: "Mi ha cambiato in meglio, sapendomi trasmettere il senso della famiglia e valori a cui prima non davo importanza"

E' sicuramente curioso e simpatico anche il modo in cui i due si sono conosciuti. Galeotta è stata proprio Giulia Elettra, la figlia di lei: come ha raccontato lo stesso Andrea Roncato, tutto è nato all'interno delle riprese di un film. L'attore stava recitando insieme alla figlia per la pellicola Almeno tu nell'universo e sembra che la madre abbia messo in guardia Giulia dall'uscire a pranzo con lui. "Si è sacrificata per salvarla" ha commentato ironicamente Moscato: "Fu una cosa molto comica. Lei ha una figlia che è un’attrice anche molto affermata. Ho fatto un film con lei che si chiama ‘Almeno tu nell’universo’. La sera andavamo a mangiare insieme, essendo colleghi di lavoro, e la madre le telefonava per dirle: ‘Dove sei? A Pranzo? Con chi? Con Roncato? Lascialo perdere, è uno che va dietro alle ragazzine. Dico sempre che si è sacrificata per salvare la figlia“.

Nicole e Andrea vivono felicemente a Roma e lei gestisce con molta cura un profilo Instagram seguito da circa 2mila followers. Dalla sua attività social vediamo che a Nicole piace molto l'attività fisica e si tiene sempre in gran forma, ama viaggiare e anche gli animali, specialmente i chihuaua.

