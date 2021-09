Grande Fratello Vip 6, Soleil scatenata contro Antinolfi e la sua fidanzata: "Gianmaria? Mi sposerebbe domani" | Video

28 settembre 2021 a

Il triangolo tra Gianmaria Antinolfi, Soleil Sorge e la fidanzata dell'imprenditore fuori dalla casa, Greta, è il dibattito principale all'interno del Grande Fratello Vip 6. Finalmente tuttavia Soleil e Gianmaria riescono a confrontarsi in modo pacifico. La fashion blogger ci tiene ad esprimere la sua opinione in merito al comportamento di Greta e racconta di essere stupita dal fatto che gli amici di Gianmaria, che lei conosce molto bene, abbiano smesso di seguire la ragazza sui social: “Questa cosa mi ha fatto un po' stranire", ha affermato Soleil.

Soleil e Gianmaria parlano di Greta

Gianmaria non capisce cosa stia accadendo all’esterno della Casa e la situazione sembra preoccuparlo molto, al punto da desiderare di uscire per ritornare dalla sua fidanzata il prima possibile e risolvere tutti i problemi tra loro. Secondo Soleil il comportamento degli amici di Gianmaria potrebbe dipendere dal fatto che Greta possa aver detto o fatto qualcosa di sbagliato nei confronti del suo fidanzato.

Gianmaria aveva parlato di Greta come di una persona totalmente disinteressata all’ambiente televisivo: “Secondo me, vedendo come lei è venuta qui, lei da fuori si è esposta in modo forte o alla ricerca di visibilità. Non vedeva l’ora di avere il suo momento di visibilità”, la tesi della Sorge. Gianmaria tenta comunque di difenderla, spiegando che non si può avere certezza di cosa stia accadendo fuori dalla Casa e che il comportamento di Greta può invece essere causato da un po’ di gelosia nei confronti del rapporto tra lui e Soleil: “Noi non ci odiavamo, forse ha visto la nostra complicità, che può averla fatta ingelosire”, hanno affermato i due.

Soleil ancora su Gianmaria

In precedenza comunque Soleil era stato piuttosto critica nei confronti dell'atteggiamento di Gianmaria, tanto che davanti ad altri coinquilini aveva affermato sicura: "Mi sposerebbe domani se io volessi questo - la sua tesi -. Se non ci fosse questa situazione e io volessi stare con lui non vedrebbe l’ora ci metto la mano sul fuoco”.

