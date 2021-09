Claudia Koll, da Tinto Brass alla fede dopo una visita alla Porta Santa: l'adozione del figlio Jean Marie

28 settembre 2021 a

Claudia Koll, all'anagrafe Claudia Maria Rosaria Colacione, è una ex attrice, nata Roma il 17 maggio 1965, sotto il segno zodiacale del Toro. Ha raggiunto il successo con Così fan tutte, commedia erotica diretta da Tinto Brass, uscita nelle sale cinematografiche nel lontano 1992, ma in seguito ha deciso di cambiare vita e lasciare il mondo dello spettacolo: l'attrice infatti ha deciso di dedicarsi ai più bisognosi e alla sua fede cattolica, di fatto rinnegando il suo passato lavorativo.

L’attrice, infatti, ha dato via alla sua carriera con un personaggio che non l’ha mai rispecchiata appieno e in seguito ha ammesso che fare il film con Brass è stato un errore. In quel periodo, stiamo parlando dell'inizio degli anni Novanta, la Koll è una vera e propria diva erotica, un personaggio di cui, però, l’attrice romana si è voluta assolutamente liberare. Ci è riuscita in un primo momento grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo come conduttrice al fianco di Pippo Baudo.

Lasciata alle spalle la sua esperienza nel mondo del cinema ha debuttato in televisione come protagonista della serie televisiva Linda e il brigadiere. Ha poi ottenuto diversi ruoli fino a quando Claudia non ha deciso di avvicinarsi completamente alla fede cattolica. In una vecchia intervista a Barbara D’Urso a Domenica Live, Claudia ha dichiarato di aver cambiato completamente vita dopo aver accompagnato una sua amica americana alla Porta Santa di San Pietro.

In quell’istante, secondo le sue parole, ha percepito una sensazione che l’ha spinta a cambiare la sua vita personale e professionale. Quindi, ha iniziato a dedicarsi al volontariato e all’apostolato. Per quanto riguarda la vita privata, dopo essersi presa cura di un ragazzo arrivato in Italia dal Burundi, il tribunale ha deciso di affidarlo a lei, diventando quindi a tutti gli effetti sua madre. Il figlio si chiama Jean Marie ed è nato nel 1992. Claudia Koll è ospite martedì 28 settembre di Ti sento, il programma di Pierluigi Diaco in onda intorno alla mezzanotte su Rai2.

