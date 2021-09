Grande Fratello Vip 6, Katia Ricciarelli umilia Alex Belli dopo la Love Boat: "Ce l'ha piccolo, meno di una matita"

28 settembre 2021 a

Ennesima bufera su Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip 6. Tutto per colpa di un apprezzamento, termine usato quanto mai come un eufemismo, nei confronti di Alex Belli e le sue doti intime. "Ce l'ha piccolo, meno di una matita", avrebbe affermato la soprano. Ma andiamo con ordine. Grazie ad Alfonso Signorini, Katia Ricciarelli si è conquistata il diritto di ritirarsi nella Love Boat con Alex Belli, probabilmente il coinquilino preferito dall'ex moglie di Pippo Baudo.

I due hanno bevuto dello spumante che sembra aver fatto immediato effetto sulla Ricciarelli che, tornando dal resto del gruppo, ha ironizzato su un fantomatico incontro passionale con il Belli. Appena l’attore è sparito dai radar, tuttavia, Katia ha avuto ben altro da svelare e si è lasciata andare a degli apprezzamenti non proprio lusinghieri.

“Ok un pi**llino, piccolo, una roba piccola. Piccino piccò. Date quella camera a qualcuno che sia più virile di lui. Però non diteglielo perché si offende. Signore aiutami perché da casa diranno che sono impazzita. ragazzi mi sono ubriacata. La love boat, che delusione ragazzi, mamma mia. Usate questa camera voi altri, perché noi non l’abbiamo usata per niente. Ragazze ha un pi**lletto, una cosuccia. Niente proprio, talmente niente che sembrava neanche ci fosse un uomo accanto a me. Una matita? Magari fosse una matita, adesso le matite son belle sostanziose”, ha svelato la Ricciarelli parlando delle doti intime di Alex. E chissà dunque se queste rivelazioni siano frutto di qualche bicchiere di troppo oppure la Ricciarelli abbia effettivamente sbirciato qualcosa dalle parti di Alex Belli. Di sicuro Alfonso Signorini non si lascerà scappare l'occasione per approfondire nel prossimo appuntamento in prima serata, vale a dire venerdì 1 ottobre su Canale5 a partire dalle 21,35, per un'altra puntata di Grande Fratello Vip 6. Ci sarà da divertirsi.

