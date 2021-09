Chiara Ferragni nuda per Parigi, trasparenze hot e seno nascosto solo da copricapezzoli d'oro | Foto

28 settembre 2021 a

Chiara Ferragni per cuori forti su Instagram. La celebre imprenditrice digitale (visto che per lei influencer pare essere davvero riduttivo) ha infatti pubblicato una serie di scatti ad alto tasso di sensualità nella giornata di martedì 28 settembre.

Look super sexy in giro per Parigi, con trasparenze hot e soltanto un copricapezzolo a coprire il seno. Insomma, un outfit vietato ai minori, che ha fatto letteralmente impazzire i quasi 25 milioni di follower. Tantissimi i like e i commenti sotto le immagini, per una sensualità davvero unica da parte della Ferragni.

Pochi giorni fa invece la stessa Chiara era stata protagonista di un siparietto ironico sui social con il marito Fedez. La coppia infatti nella serata di domenica 26 settembre è stata ospite dell’evento organizzato da Donatella Versace e Fendi in conclusione della Milano Fashion Week. Tra i tanti ospiti celebri c’era anche Gigi Hadid (supermodella da 70milioni di follower), cosa che ha subito attirato l’attenzione del cantante. Quando Fedez è riuscito a incrociarla, si è subito scattato una foto insieme a lei e l’ha poi pubblicata su Instagram commentando entusiasta: “Giurooo mi fai venire voglia di futuro.. ah no!”, ha scritto il rapper. Per chi non lo conoscesse, questo è un verso dell’ultimo singolo del rapper milanese Meglio del cinema, dedicato ovviamente alla moglie Chiara.

Quest’ultima, che anche in passato non ha mai nascosto la sua gelosia nei confronti del marito, ha quindi commentato il suo post in tono pungente: “Giuro mi fai venire voglia di divorzio", aggiungendo poi una faccina che ride. Neanche a dirlo, lo screen del commento di Ferragni è diventato un meme molto ripreso sui social, riscuotendo quasi più successo della foto stessa (350mila like in 12 ore). E anche questa volta i Ferragnez hanno conquistato il web. E chissà se la serie di foto sexy pubblicata poche ore dopo da Chiara Ferragni sia una sorta di replica neanche troppo indiretta al marito. Per la serie, scherzando ma non troppo.

