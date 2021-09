Stasera in tv 28 settembre, su Rai1 c'è Morgane Detective geniale: la trama dei due episodi

28 settembre 2021 a

Azione e commedia in prima serata martedì 28 settembre su Rai1. Torna infatti per il terzo e imperdibile appuntamento la nuova serie Morgane Detective Geniale in onda a partire dalle 21,25, subito dopo i Soliti Ignoti condotti da Amadeus. Nella fiction, che sta riscuotendo un ottimo successo di pubblico da settimane, tra i protagonisti ci sono Audrey Fleurot, Mehdi Nebbou, Bruno Sanchez e Marie Denarnaud.

Audrey Fleurot, dalla delusione per Woody Allen al figlio Lou con il regista Djibril Glissant

La prima puntata di martedì 28 settembre è intitolata Tale padrone, tale cane; la trama racconta di Morgane, Karadec e la loro squadra che indagano sul tentato omicidio di Emilien Kerr, uomo vedovo e solo, che ha una figlia che non gli parla più. Karadec e Celine, dopo aver comunicato a Morgane che molto probabilmente Romain è deceduto diversi anni prima, sono preoccupati per lo stato d’animo della donna.

Il secondo episodio ha come titolo Attrazione fatale; la storia è incentrata su Karadec, che fa un sogno su Morgane che lo turba. Il caso su cui la squadra si trova a indagare è l’omicidio di Alex Viniali, un agente immobiliare con la passione sfrenata per il calcio. Si scoprirà che l’uomo frequentava un gruppo di ultras ed era dedito a scontri programmati col gruppo di tifosi rivale. Tra i sospettati, il meccanico membro della tifoseria rivale, un vecchio amico della vittima e una stralunata mitomane. Appuntamento quindi su Rai1 dalle 21,25 con Morgane Detective geniale. Per quanto riguarda la protagonista della fiction, Audrey Fleurot, ha recitato in una piccola parte in Midnight in Paris, uno dei capolavori di Woody Allen, di cui è però rimasta delusa: il suo ruolo è stato infatti fortemente ridimensionato in fase di montaggio. Per quanto riguarda la vita privata, Audrey è impegnata con il regista Djibril Glissant, è mamma di uno splendido bambino di nome Lou, nato nel 2015.

