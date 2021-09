Stasera in tv martedì 28 settembre 2021, Marcell Jacobs ospite di Veronica Gentili a Buoni o Cattivi: le anticipazioni

28 settembre 2021 a

a

a

Stasera in tv, martedì 28 settembre 2021, dalle 21.20 su Italia 1 un ospite d'eccezione per chiudere il fortunato programma condotto da Veronica Gentili, Buoni o Cattivi: Marcell Jacobs. Andiamo a vedere insieme le anticipazioni della puntata. "FANatici" si concentra sugli eccessi, la passione, l’ammirazione, la dedizione e la venerazione con cui si trasforma in mito un cantante, uno sportivo, un influencer o un personaggio della fantasia. Un modello da rincorrere, imitare, amare, da mettere al centro della propria vita come un idolo, ben più che un modello, al di là della razionalità, fino ad arrivare a un’adesione incondizionata che, in casi estremi, può diventare stalking o violenza da Daspo.



Stasera in tv, martedì 28 settembre, su Rete 4 c'è Fuori dal Coro con Mario Giordano: anticipazioni e ospiti



E proprio sui fan, che a volte diventano molesti pur di ottenere l’attenzione dei loro idoli, Veronica Gentili intervista Marcell Jacobs, l’uomo più veloce del mondo per aver impiegato 9 secondi e 80 centesimi alle ultime Olimpiadi di Tokyo e aver vinto due medaglie d’oro, una nei cento metri, l’altra nella staffetta 4x100. Con Marcel, Veronica Gentili parlerà del passaggio dall’essere un atleta come tanti a diventare un mito per milioni di italiani. Cresciuto da solo con la madre, Marcell ha lottato contro il senso di ingiustizia per l’abbandono del padre e per un’infanzia diversa da quella dei suoi coetanei. Poi, grazie al lavoro intrapreso con una mental coach e all’accettazione delle sue debolezze, ha tagliato per primo il traguardo.

Lory Del Santo, la storia con Eric Clapton e i 2 figli morti in tragiche circostanze

A proposito dei fan, l’atleta racconta: “Alcune persone mi scrivono che mi seguiranno fin sotto casa se non rispondo. Mi mandano foto di ogni tipo, cose a cui non ero abituato. Non ho mai rinunciato a fare una foto e credo che continuerò a farlo. Senza le persone che credono in te è più difficile avere una spinta in più e credo sia importante ricambiare per tutto quello che mi hanno dato e che ho sentito mentre gareggiavo. I paparazzi? Mi piacciono, e continueranno a piacermi. Vorrei averli tutti i giorni sotto casa!”. Sulla sua vittoria a Tokyo confessa: “Essere l’uomo più veloce del mondo è quello che ho sempre desiderato, essere riconosciuto con questo nome è un sogno che mi porto dentro sin da bambino. Nella mia mente c’era l’immagine di essere riconosciuto, fermato per strada, ed ora è reale. Perché ci sono riuscito? Non credo di avere nulla in più degli altri se non tanta determinazione. Ogni giorno cercavo di aggiungere un pezzetto di un puzzle per raggiungere questi risultati, un puzzle pieno di sogni che oggi è ancora a metà"



Francesco Baccini, il figlio scoperto a tre anni e mezzo dalla nascita e la storia con Dolcenera

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.