Stasera in tv, martedì 28 settembre, su Rete 4 c'è Fuori dal Coro con Mario Giordano: anticipazioni e ospiti

28 settembre 2021 a

a

a

Stasera in tv, martedì 28 settembre 2021, alle 21.25 su Rete 4 c'è una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e inchiesta condotto da Mario Giordano: andiamo a vedere insieme le anticipazioni della trasmissione di oggi, in prima serata su Retequattro. Al centro del nuovo appuntamento sarà dato ampio spazio alla questione green pass e alla campagna vaccinale. Temi che ormai sono in cima agli argomenti di discussione da mesi, ma non smettono di generare dibattito e divisioni fra favorevoli e contrari per la lunga serie di conseguenze generate dalle scelte del governo nella vita quotidiana di milioni di italiani.

Covid, Salvini: "Aprire tutto al massimo della capienza, che senso ha al 75%? Stiamo vivendo un periodo cupo"

Con un’intervista al Professor Silvio Garattini, fondatore dell’Istituto di Ricerche Farmaceutiche Mario Negri di Milano, un approfondimento sulla decisione di somministrare la terza dose, altro tema che sta tenendo banco ormai da tempo e divide anche la comunità scientifica sulla opportunità di inoculare un altro shot soltanto a certe categorie più fragili o esposte, come gli anziani e ospiti e Rsa e gli operatori sanitari, oppure in modo generalizzato a tutta la popolazione. All'interno di questo tema si parlerà anche degli errori di comunicazione e della corsa alle esenzioni, tra contraddizioni e difficoltà per i cittadini che devono richiederla per motivi di salute.

No Vax, oscurata chat Telegram 'Basta Dittatura'. Bassetti: "Ora i processi"

A seguire, un’inchiesta sulla situazione delle città e delle periferie italiane a ridosso delle imminenti elezioni amministrative. Mentre in piazza si susseguono i comizi, sono molti i problemi ancora senza risposta che affliggono cittadini e imprese, tra carovita e criminalità: tante le testimonianze e i collegamenti. Come di consueto, con aggiornamenti e nuovi casi, continua l’impegno della trasmissione a sostegno dei residenti che si ritrovano le proprie case occupate. E ancora, con il parere di esperti, una pagina dedicata al complotto in Vaticano, dopo le parole di Papa Francesco che avrebbe pubblicamente dichiarato come qualcuno desiderasse la sua morte. Frasi impressionanti quelle pronunciate dal Pontefice durante il viaggio apostolico in Est Europa: "Mi volevano morto", facendo riferimento a un gruppo di porporati - sembra quattro - che mentre Francesco si stava sottoponendo alla difficle degenza in seguito all'intervento chirurgico di qualche tempo fa, si sarebbero riuniti per cominciare a pianificare l'elezione del prossimo Vescovo di Roma in conclave.

Pacchetto terremoti, Draghi: "Nel Pnrr messi 1,78 miliardi per la ricostruzione, al via in settimana"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.