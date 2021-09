Lory Del Santo, la storia con Eric Clapton e i 2 figli morti in tragiche circostanze

28 settembre 2021 a

a

a

Un volto televisivo molto noto quello di Lory Del Santo, personaggio televisivo, attrice e showgirl italiana. Con una carriera iniziata nel lontano 1975, a soli sedici anni, con l'esordio come valletta al Festivalbar e l'apice raggiungo fra fine '70 e inizio '80, anni in cui il suo talento è richiestissimo sul grande schermo per vari film di genere e anche sul piccolo schermo, grazie alla partecipazione in diversi e fortunati varietà: come il ruolo di "bigliettaia" nel celeberrimo Drive In. Del Santo è tornata alla ribalta a inizio anni '2000, vincendo L'isola dei famosi alla terza edizione (2005) e da lì è iniziata una lunga stagione di comparsate televisive nel ruolo di opinionista. Tanti anche i reality show a cui Lory ha partecipato: La fattoria (2009), Pechino Express (2016) e soprattutto il Grande Fratello VIP (2018).

Talisa Jade Ravagnani, la nuova velina bionda di Striscia la Notizia: dall'America ad Amici

Da sempre riluttante al matrimonio, Lory non si è mai sposata ma è stata spesso al centro delle attenzioni della cronaca rosa per le sue importanti relazioni sentimentali. Ad esempio famosa la storia per cui sarebbe stata ospitata dal miliardario Adnan Khashoggi nel suo panfilo, il Nabila, e avrebbe ricevuto da lui un rubino: fatti che diedero molto da scrivere alle riviste di gossip. Altrettanto nota è la relazione con il celebre chitarrista Eric Clapton, che le dedicò anche la canzone Lady of Verona. I due si conobbero nel 1985 quando lui era ancora sposato e dalla loro relazione nacque nel 1986 un figlio, Conor Loren, tragicamente morto a cinque anni precipitando dal 53º piano del grattacielo Galeria di New York; il bimbo cadde nel vuoto da una porta-finestra lasciata aperta da un addetto delle pulizie. Ai tempi Lory aveva già chiuso con Clapton ed era incinta di tre mesi dell'imprenditore Silvio Sardi, dando alla luce nel 1991 il secondo figlio Devin.

Giulia Pelagatti, la nuova velina mora di Striscia la Notizia: originaria di Prato, è esplosa ad Amici

Dall'unione con un uomo di cui non è mai stata rivelata l'identità, Lory Del Santo ha avuto il figlio Loren, nato nel 1999. Ma un'altra tragedia ha colpito la donna: il ragazzo infatti è morto suicida negli Stati Uniti nel 2018. E' stato poi detto che Loren soffriva di anedonia, presumibilmente correlata a un disturbo dissociativo di identità o a un possibile disturbo schizoide di personalità. Davvero due ferite impossibili da rimarginare per una madre.

Maria Vera Ratti, dalla laurea in Scienze politiche alle esigenze hot sul set: "Pronta a spogliarmi"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.