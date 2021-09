Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, lite tv con i pop corn: "Neanche saluti, non siamo amiche"

27 settembre 2021 a

a

a

Era attesissimo il confronto-scontro tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Le due opinioniste del Grande Fratello Vip non si sono risparmiate sui social con una serie di punzecchiature trasformatesi in una vera e propria lite. Che ha avuto poi diversi round anche nel corso della puntata del reality in onda lunedì 27 settembre 2021 su Canale5.

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, niente feeling: le voci su una lite durante un servizio fotografico

Ma cosa è successo nel weekend?? Sonia, moglie di Paolo Bonolis, ha postato una foto social in compagnia di Giancarlo Magalli, storico partner professionale di Adriana Volpe nel programma "I Fatti vostri" in onda su Rai 2. Tra i due però non corre buon sangue, al punto che la Volpe ha più volte attaccato Magalli, parlando di un ambiente di lavoro non sereno durante gli anni trascorsi al suo fianco nella tv di Stato. Così la foto di Sonia con Magalli ha scatenato l'ira della Volpe, che sui social ha prontamente bacchettato la sua compagna di avventura del Grande Fratello Vip per la scelta fatta. "Dio li crea e poi li accoppia" ha detto in un video creato ad hoc.

Sonia Bruganelli e il rapporto con il marito Bonolis: "Lui vorrebbe più trasporto, ma è il mio migliore amico"

Così Alfonso Signorini, padrone di casa del GF Vip, non si è lasciato sfuggire l'occasione "aprendo" proprio la puntata sulle due opinioniste immediatamente diventate rivali calcando anche un'antipatia già emersa tra le due in precedenza. "Eravamo a cena, ho incontrato Giancarlo nel ristorante in cui stavamo mangiando, Paolo lo ha salutato e poi abbiamo scattato un selfie tra amici, ho provato a chiarire con lei cercando di scriverle un messaggio ma lei ha voluto un chiarimento in pubblico stasera" ha svelato Sonia. Immediata la replica di Adriana con tanto di pop corn come chi volesse goderso uno spettacolo.. "Quella foto ha un significato. Io ti ritengo talmente tanto intelligente da poterlo capire da sola. Tu hai detto che non sei mia amica...". Poi controreplica: "Ho provato a venirti incontro dal primo giorno dal secondo non saluti e non guardi nessuno, certo che non siamo amiche" ha concluso Sonia. Raffaella Carrà, "dette falsità. C'è chi ha usato la sua morte". Le accuse di Angelo Perrone: nomi e cognomi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.