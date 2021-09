Talisa Jade Ravagnani, la nuova velina bionda di Striscia la Notizia: dall'America ad Amici

27 settembre 2021 a

Inizia oggi la nuova edizione, la numero 34, di Striscia la notizia, il tg satirico che ormai fa parte della storia di Mediaset. Un'edizione con tante novità, dalla coppia di conduttori formata da Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, alle veline. Entrambe ballerine professioniste, sono la bionda (italo-americana) Talisa Jade Ravagnani e la mora Giulia Pelagatti che arriva da Prato.

Talisa Jade Ravagnani, la nuova velina bionda, è nata il 28 agosto 2001 a Milano. Ha trascorso però parte della sua infanzia a Dubai sino a 13 anni, poi gli Stati Uniti dove ha iniziata a muovere i primi passi nella danza e nel mondo dello spettacolo. Dopo un provino partecipa al videoclip della cantante Selena Gomez dal titolo “Look At Her Now”. Tornata in Italia, Talisa Jade Ravagnani si qualifica per partecipare ad Amici 19. È proprio grazie alla scuola del programma di Maria De Filippi che la ballerina conquista anche il pubblico italiano.

Adesso è la volta di Striscia la Notizia, le cui veline, quasi sempre, hanno fatto parlare di se aprendosi successivamente le più svariate carriere. Di sicuro sono diventate famosissime: da Elisabetta Canalis a Melissa Satta, passando per Maddalena Corvaglia, Giorgia Palmas, Costanza Caracciolo e Federica Nargi, Molte hanno avuto relazioni con calciatori, ma non solo. "Mi aspetto di di crescere come artista in questa grande famiglia" ha detto alla vigilia Giulia.

