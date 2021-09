Giulia Pelagatti, la nuova velina mora di Striscia la Notizia: originaria di Prato, è esplosa ad Amici

27 settembre 2021 a

Scatta oggi la nuova edizione di Striscia la notizia, il tg satirico che ormai fa parte della storia di Mediaset: è arrivato infatti all'edizione numero 34. Un'edizione con tante novità, dalla coppia di conduttori formata da Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, alle veline. Entrambe ballerine professioniste, sono la bionda (italo-americana) Talisa Jade Ravagnani e la mora Giulia Pelagatti che arriva da Prato.

Giulia Pelagatti è nata a Prato e ha 22 anni. Diplomata in Scienze umane al Liceo Gianni Rodari sempre a Prato, è una ragazza che ama lo sport, dal nuoto al pattinaggio fino al karate. A 11 anni scopre la sua vera passione: la danza sportiva, disciplina in cui si distingue a livello internazionale. Il ballo la attrae in ogni sua forma, tanto che qualche anno più tardi si avvicina anche alla danza classica e contemporanea. Se ne rendono conto anche gli insegnanti della più famosa scuola di Italia, quella di Maria De Filippi, quando nel 2016 la scelgono tra gli allievi della nuova edizione di Amici.

Ssubito dopo quell'esperienza viene chiamata a far parte del corpo di ballo di diversi programmi tv, da Domenica In a The Voice, fino a Colorado e Il Cantante mascherato. Ora la grande opportunità di Striscia la Notizia le cui veline, quasi sempre, hanno fatto parlare di se aprendosi successivamente le più svariate carriere. Di sicuro sono diventate famosissime: da Elisabetta Canalis a Melissa Satta, passando per Maddalena Corvaglia, Giorgia Palmas, Costanza Caracciolo e Federica Nargi, Molte hanno avuto relazioni con calciatori, ma non solo. "Mi aspetto di di crescere come artista in questa grande famiglia" ha detto alla vigilia Giulia.

