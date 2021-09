Stasera in tv 27 settembre, su Canale5 Grande Fratello Vip 6: resa dei conti tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe

27 settembre 2021 a

a

a

Torna l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6, arrivato alla sua quinta puntata. Lunedì 27 settembre su Canale5 dalle 21,35 Alfonso Signorini approfondirà insieme alle sue opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe le dinamiche interne alla casa più spiata d'Italia. Ma prima però il conduttore sarà chiamato a far chiarire proprio le due opinioniste, dopo il litigio social del fine settimana.

Alfonso Signorini, dal coming out con i genitori a 34 anni alla storia con Paolo Galimberti

Oltre alle periodiche ed evidenti discussioni durante le dirette, stavolta Sonia Bruganelli ha voluto "esagerare", postando sul suo profilo Instagram una foto insieme a Giancarlo Magalli, nemico giurato della collega Adriana Volpe dopo i dissapori avuti con lei durante la conduzione de I Fatti vostri. Oltre a loro due ci saranno anche le Grandi sorelle Adriana e Rosella. La puntata inizierà tuttavia proprio dal confronto tra la Volpe e la Bruganelli, dopo lo scontro andato in scena sui social sabato sera. Nella casa, invece, è in arrivo la fidanzata di Gianmaria Antinolfi per un incontro con il suo amore, messo alle “strette” dalla presenza dell’ex Soleil Sorge.

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, niente feeling: le voci su una lite durante un servizio fotografico

Si parlerà, inoltre, del rapporto tra Manuel Bortuzzo e la principessa Lulù, che sembra scricchiolare a causa dell’eccessiva gelosia di lei. Ai fini del gioco, il televoto aperto nella puntata di venerdì scorso stabilirà il più votato tra Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan, Andrea Casalino e Nicola Pisu, che avrà il destino degli altri tre nelle sue mani. Infine, la nuova tornata di nomination per conoscere i candidati all’eliminazione della prossima puntata. Insomma, tanta carne al fuoco per una edizione che ancora non decolla dal punto di vista degli ascolti ma è seguitissima (come peraltro da tradizione nelle prime puntate) sui social e su twitter in particolare. Appuntamento dalle 21,35 su Canale5 con Grande Fratello Vip 6: Alfonso Signorini in mezzo alle due opinioniste, per una sorta di resa dei conti tra regine.

"Ottusa", insulti a Katia Ricciarelli: caccia al colpevole. Alex Belli smascherato, lui costretto alle scuse | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.