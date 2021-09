Maria Vera Ratti, dalla laurea in Scienze politiche alle esigenze hot sul set: "Pronta a spogliarmi"

27 settembre 2021 a

a

a

Maria Vera Ratti è una giovane attrice molto apprezzata, soprannominata la rossa proprio per i suoi capelli. Nata a Napoli il 26 settembre 1994, la Ratti ha lasciato la città natale per andare all’estero, viaggiando tra Belgio e Paesi Bassi, dove si è laureata in Scienze politiche e oggi vive a Roma, dove ha studiato al Centro sperimentale di cinematografia. Nella fiction de I Bastardi di Pizzofalcone, dove entrerà in scena nella puntata di lunedì 27 settembre, l’attrice interpreterà il commissario Elsa Marini che è stata appena assolta da un processo per la morte di un pedofilo.

Massimiliano Gallo, la figlia Giulia dall'ex moglie: ora l'amore con Shalana Santana

Nonostante, comunque sia stata dichiarata innocente, non si spegneranno del tutto i sospetti. Ad annunciare l’arrivo di questa fiction è stata proprio lei nei giorni scorsi su Instagram scrivendo un messaggio con la sua solita ironia. “Lunedì 27 arriva lei, un personaggio che trasmette pace serenità ed equilibrio interiore”, ha scritto. Il che fa presagire tutto il contrario. Il debutto in televisione è arrivato nel 2018 grazie alla serie Rosy Abate, dove ha lavorato insieme a Giulia Michelini. Il grande successo è arrivato però con il commissario Ricciardi dove ha interpretato il personaggio di Enrica Colombo, una giovane molto timida innamorata del commissario in modo però platonico. Anche il commissario è innamorato di lei.

Alessandro Gassman, dall'esordio con papà Vittorio e al sodalizio con Gianmarco Tognazzi

“Si conclude, si conclude. Alla fine vincerà, ma visti i tempi che hanno Enrica e il commissario Ricciardi, probabilmente bisognerà aspettare almeno la seconda stagione", ha affermato in una vecchia intervista. "Sono pronta a spogliarmi sul set e a mostrare la mia sensualità: è il mio lavoro, nuda o vestita, nulla di più naturale per me che recitare", ha aggiunto in una dichiarazione di qualche tempo fa. Ne Il Commissario Ricciardi la ragazza della porta accanto è pronta a cambiare veste: "Sarei pronta a girare una torrida scena d’amore, se mostrarmi nuda è funzionale alla storia, perché non dovrei farlo?", ha spiegato. Appuntamento su Rai1 con I Bastardi di Pizzofalcone e Maria Vera Ratti.

Stasera in tv 27 settembre, su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone: in Vuoto i metodi del commissario Martini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.