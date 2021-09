Stasera in tv, 27 settembre, su Rete4 torna Quarta Repubblica: gli ospiti di Nicola Porro

27 settembre 2021 a

Stasera in tv, lunedì 27 settembre 2021, su Rete4 l'ormai consueto appuntamento con Quarta Repubblica (ore 21,20), il programma d'informazione e attualità condotto da Nicola Porro. Nella puntata di stasera Porrò toccherà diversi temi come il Green Pass, il rincaro delle bollette, le assoluzioni al processo per la trattativa tra stato e mafia. Tutti temi da trattare con gli ospiti del programma.

Nel corso della puntata, le telecamere del programma sono andate in Texas dove il governatore ha vietato sia l’obbligo vaccinale che il green pass. Il programma è andato anche in Francia dove si sta pensando di attenuare le limitazioni anti-Covid già più blande rispetto alle nostre. Tornando in Italia Quarta Repubblica è andata nei quartieri delle grandi città assediati da povertà e microcriminalità e ha raccolto le testimonianze di chi non è ancora riuscito a incontrare i parenti anziani nelle Rsa. I titolari degli impianti di risalita di montagna protestano per non avere neanche un euro di ristori.

Diversi gli ospiti in studio e collegamento tra questi il filosofo Massimo Cacciari, la deputata del Partito Democratico Beatrice Lorenzin, l’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle Ignazio Corrao, i giornalisti Alessandro Sallusti, Marco Lillo, Piero Sansonetti, Daniele Capezzone e Daniela Preziosi, l’esperta di lavoro autonomo Emiliana Alessandrucci, l’imprenditore Guido Crosetto e suor Anna Monia Alfieri. Non mancheranno poi i punti di vista di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.

