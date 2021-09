Stasera in tv 27 settembre, su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone: in Vuoto i metodi del commissario Martini

27 settembre 2021 a

a

a

Torna l'appuntamento con I Bastardi di Pizzofalcone, la fortunata fiction di Rai1 che sta riscuotendo, così come le prime due stagioni, un notevole successo di pubblico. Tre registi per tre stagioni de I Bastardi di Pizzofalcone: dopo Carlo Carlei e Alessandro D’Alatri, a dirigere il nuovo capitolo è infatti una donna, Monica Vullo, che ha già firmato due stagioni di Distretto di Polizia, due di Don Matteo e più di recente Oltre la Soglia. Insomma, una regista esperta relativamente alle serie poliziesche. Le sei puntate inedite sono state girate ancora una volta a Napoli, cuore pulsante della serie.

Massimiliano Gallo, la figlia Giulia dall'ex moglie: ora l'amore con Shalana Santana

L'episodio che va in onda lunedì 27 settembre come sempre su Rai1 è intitolata Vuoto: la trama racconta della scomparsa di una professoressa molto amata dagli allievi e molto odiata dal marito che fa nascere un dilemma: è legittimo basare un’indagine solo su un’intuizione? E' di questo parere la nuova arrivata tra i Bastardi, il commissario Elsa Martini, una donna dai modi spicci e un passato scomodo alle spalle, oltre che una mina vagante per l’ispettore Lojacono e l’intera squadra. Intanto, la rete di uno stalker minaccioso si stringe intorno a Laura Piras.

Alessandro Gassman, dall'esordio con papà Vittorio e al sodalizio con Gianmarco Tognazzi

Nella puntata precedente andata in onda lunedì 20 settembre, dal titolo Fuochi, la storia partiva dai fatti immediatamente successivi all'attentato. Subito dopo il ristorante di Letizia si è trasformato in un inferno da cui vengono estratti feriti e cadaveri. Con il divieto di indagare sull’accaduto, i Bastardi vengono messi sotto torchio e il loro passato più scomodo torna alla luce. Finché la soffiata fatta da un vecchio nemico non apre una pista inaspettata. Ora i Bastardi possono davvero cominciare le loro indagini, senza che nessuno sappia niente. L'appuntamento con I Bastardi di Pizzofalcone torna dunque lunedì 27 settembre su Rai1, tra i protagonisti Carolina Crescentini, Alessandro Gassman e Massimiliano Gallo.

Torna la fiction "I Bastardi di Pizzofalcone": una soffiata aiuta l'ispettore Lojacono

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.