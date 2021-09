Alessandro Siani, dal vero nome all'anagrafe alla moglie e i due figli: "Il mio è un matrimonio felice"

27 settembre 2021 a

Alessandro Esposito. Un nome comunissimo a Napoli, ecco perché il personaggio in questione ha scelto il nome d'arte di Alessandro Siani, uno degli attori e personaggi televisivi più amati dal pubblico. Nato a Napoli il 17 settembre del 1975, è del segno della Vergine ed è legatissimo alla sua terra d’origine, che spesso è anche presente nei suoi film.

Prima di diventare famoso, però, Siani ha esordito nel mondo dello spettacolo come cabarettista. Infatti, fin da giovanissimo, Alessandro ha frequentato il laboratorio Tunnel Cabaret, storico locale di Napoli, dove si è esercitato come comico. Nel 1995 Alessandro ha vinto addirittura il Premio Charlot come miglior cabarettista dell’anno. Ma la vera svolta è arrivata con Benvenuti al Sud, diretto da Luca Miniero nel 2010. In questa commedia brillante Alessandro ha affiancato Claudio Bisio nel ruolo di un impiegato delle poste.

Per quanto riguarda la vita privata, l'attore è riservatissimo. Si sa solo che è sposato ma non si conosce neanche il nome della sua consorte. Sono convolati a nozze nel 2008, un periodo molto importante per Alessandro poiché trattasi dell’inizio della sua carriera. Tredici lunghi anni di matrimonio dettati da amore, serenità e qualche litigata, come in tutte le coppie. Alessandro Siani, per trovare un aggettivo che rappresenti il suo sposalizio, lo ha definito felice, coronato, ancora di più, dall’essere diventato papà. Siani e la compagna vivono a Fuorigrotta, in provincia di Napoli, insieme ai loro due figli. Un quartiere piccolo che dimostra l’attaccamento di Alessandro alla sua terra e alla sua famiglia, due cose che nonostante il successo rimarranno sempre le più importanti. Siani è tra i conduttori di Striscia la Notizia, stagione 2021-22, in programma su Canale5 da lunedì 27 settembre.

