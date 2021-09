Vanessa Incontrada e il post gravidanza: "Ero solo ingrassata ma sembrava avessi ucciso il Papa"

27 settembre 2021 a

Vanessa Incontrada è un'attrice e showgirl italospagnola, molto amata dal pubblico. Nata il 24 novembre 1978 a Barcellona sotto il segno del Sagittario, Vanessa con la sua bellezza prorompente e la sua simpatia ha conquistato il piccolo e il grande schermo. Ha iniziato da giovanissima come modella, ma il suo sogno, se non fosse diventata famosa, sarebbe stato quello di diventare psicologa infantile.

Recentemente ha parlato della sua vita privata a Domenica In. "Voglia di allargare la famiglia? Mai dire mai", ha affermato. L’attrice quarantaduenne, sposata da quattordici anni con l’imprenditore toscano Rossano Laurini da cui ha avuto il tredicenne Isal, non ha escluso un secondogenito: "Un altro figlio? Forse succederà", ha sottolineato Vanessa, che con Rossano e Isal vive nella campagna di Follonica. L'attrice ha anche confidato che durante il lockdown il rapporto col primogenito è diventato più stretto: "Erano anni che volevo un po’ di tranquillità con mio figlio, questa pandemia mi ha dato la possibilità di vivere cose che prima non riuscivo a fare con lui", le sue parole.

"E su una eventuale seconda gravidanza ha ribadito: "Mai dire mai, non è una cosa che non vorrei realizzare. Se sarà sarà, sennò va bene così", ha aggiunto. In passato la Incontrada ha parlato delle difficoltà avute nella prima gravidanza: "Mi sono sentita ferita quando sono rimasta incinta e mi hanno attaccato perché ero ingrassata - ha sottolineato -. Questa storia per me è stata dolorosa, poi ci ho giocato sopra perché mi piace sdrammatizzare le cose, ma sembrava avessi ucciso il papa. Ero soltanto ingrassata, e per una donna dopo il parto è un processo fisico normale". Vanessa Incontrada è tra i conduttori della nuova stagione di Striscia la Notizia, in onda da lunedì 27 settembre 2021.

