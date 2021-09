Deborah Johnson, la morte improvvisa del padre Wess per una crisi asmatica dopo un concerto

27 settembre 2021 a

Deborah Johnson è diventata famosa al grande pubblico italiano in queste ultime settimane per far parte del cast di concorrenti di Tale e quale show, il programma di Carlo Conti in onda in prima serata ogni venerdì su Rai1. Deborah è una cantante, corista e figlia d'arte. Suo padre era infatti Wess (pseudonimo di Wesley Johnson) prima bassista di Rocky Roberts e poi cantante accanto a Dori Ghezzi, la compagna di Fabrizio De Andrè.

Deborah Johnson, dal padre Wess alla sorella Romina: ha lavorato con Phil Collins e Ray Charles

Wess, pseudonimo di Wesley Johnson è stato un cantante e bassista statunitense naturalizzato italiano. Negli anni Sessanta fu bassista nel complesso di Rocky Roberts, The Airedales, nel quale era anche arrangiatore e cantante. Nel 1966, scoperti da Arbore e Boncompagni, arrivarono in Italia e furono i primi a portare il rhythm and blues nella penisola. In alcuni 45 giri dell'epoca, che passavano sotto l'etichetta di Rocky Roberts and the Airedales, la voce solista era dello stesso Wess.

Nel 1967, a causa di alcuni dissidi con il leader, il gruppo si separò da Rocky Roberts, e Wess divenne il cantante solista, debuttando con una sua versione di Senza luce, cover di A Whiter Shade of Pale dei Procol Harum, portata al successo, nello stesso periodo, dai Dik Dik e da Fausto Leali. Nel 1972, pur continuando la sua carriera da solista, a Wess venne l'idea di incidere un brano a due voci, Voglio stare con te, cover in italiano del brano United We Stand e scelse Dori Ghezzi, futura moglie del cantautore Fabrizio De André, appartenente alla stessa casa discografica, la Durium. Il brano ottenne un grande successo.

Wess è morto improvvisamente il 21 settembre 2009 a seguito di una crisi asmatica all'ospedale di Winston, nella Carolina del Nord, sua città natale. Aveva 64 anni e nelle ultime settimane era stato in tour tra Canada e Stati Uniti. Soltanto il giorno prima della scomparsa aveva tenuto un concerto a New York. Ha lasciato sei figli tra cui appunto Deborah Johnson. In un'intervista concessa subito dopo la notizia della morte di Wess la sua ex partner Dori Ghezzi ha affermato: "Ricordo il periodo insieme come uno dei più belli e divertenti del mio lavoro. Era una persona squisita, se posso definirmi una professionista lo devo a lui; da lui ho imparato il mestiere, lui era l'artista io la corista", le parole della Ghezzi. Deborah Johnson è tra gli ospiti di Serena Bortone nella puntata di lunedì 27 settembre di Oggi è un altro giorno, su Rai1.

