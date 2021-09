Marco Ferradini, un brano a Sanremo per l'ex moglie insegnante: poi la figlia Marta Charlotte

27 settembre 2021 a

Marco Ferradini è un cantante italiano, la cui fama è arrivata grazie principalmente al successo del suo brano di punta, Teorema. Nato a Como il 28 luglio 1949, è del segno del Leone, a 8 anni si è trasferito a Milano con la famiglia, e ha potuto assorbire tutto il fermento artistico che poi avrebbe contribuito a formare la sua grandezza. Ha studiato canto e armonia, e ha sempre avuto un debole per la sua inseparabile chitarra.

"Prendi una donna, trattala male, Lascia che ti aspetti per ore", un incipit indimenticabile, che costituisce una delle canzoni più celebri dell'intera musica italiana. All’epoca della sua uscita, il brano Teorema aveva già il sapore dell’eterno successo, una sorta di trattato sull’amore deluso dai contorni fortemente autobiografici. Per quanto riguarda la vita privata infatti per Ferradini c'è da registrare un matrimonio finito, anche se il cantautore è rimasto negli anni piuttosto riservato. Tra le righe di un vecchio articolo di Repubblica si legge che la sua ex moglie fosse un’insegnante. Il divorzio sarebbe arrivato nel 1980.

Nel 1983 ha dedicato la sua canzone sanremese Una catastrofe bionda alla donna con cui si è poi sposato, ma oltre a questo (riportato qualche tempo fa dal Corriere) non è dato conoscere molto altro. Ha avuto una figlia, Marta Charlotte Ferradini, ha seguito le orme del papà nel mondo della musica. Nata nel 1984, è una straordinaria cantautrice (che conta su una voce strepitosa) e duetta anche con papà e non solo. Tra le curiosità sul conto di Ferradini, il suo Teorema è entrato nel film Chiedimi se sono felice, di Aldo, Giovanni e Giacomo. In una delle gag del trio, infatti, Aldo cerca di insegnare il brano di Ferradini a Giacomo, con un esiti disastrosi. Ferradini è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, il talk show in onda su Rai1 dal lunedì al venerdì dalle 14, nella puntata di lunedì 27 settembre.

