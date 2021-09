"Non vi do la liberatoria", furia Giletti su Scherzi a parte: il giornalista diserta lo studio di Enrico Papi | Video

27 settembre 2021 a

Massimo Giletti non ha preso per niente bene lo scherzo subito dalla redazione di Scherzi a parte, il programma condotto da Enrico Papi andato in onda domenica 26 settembre. E così il giornalista non si è presentato in studio e addirittura aveva minacciato di non dare la liberatoria per la messa in onda dello scherzo. Scherzo ambientato a Pescara, dove il giornalista è stato invitato alla presentazione del suo libro (intitolato Le dannate) dove ha conosciuto un antenato di D'Annunzio. E' spuntata quindi una penna che, secondo gli autori dello scherzo, sarebbe appartenuta al poeta. Un valore enorme: 120mila euro. Quando viene accusato di furto, Giletti sbotta.

Lo scherzo a Giletti

Solo in auto tuttavia scopre che il driver - che lo sta accompagnando in aeroporto - ha rubato quella penna per rivenderla ad un ricettatore. Con il suo solito intuito giornalistico, Giletti ha cercato di registrare la scena e poi viene lasciato solo in un casolare abbandonato. Solo lì, in quel momento, si rende conto che si tratta di Scherzi a parte. Ma reagisce male. Massimo Giletti infatti va davvero su tutte le furie e chiede subito un'auto che lo riporti a Roma.

"Non vi do la liberatoria", ha affermato in un primo momento, dimostrando di essere visibilmente stanco. Ma in studio da Enrico Papi non si è presentato. Come mai? Sembra che sia davvero arrabbiato. Intanto, il 29 settembre riparte il suo programma su La7: Non è l'Arena è passato al mercoledì lasciando la domenica. Un altro sprint di Giletti che promette inchieste e approfondimenti. Come ha fatto in tutti questi anni trascorsi nella Rete del patron Urbano Cairo. Ma per quanto riguarda gli scherzi, meglio che con lui non se ne parli

