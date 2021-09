Ascolti tv domenica 26 settembre, delude ancora Cattelan con Da Grande: successo per Scherzi a parte

27 settembre 2021 a

Niente da fare per Alessandro Cattelan, che con il suo Da Grande ha raccolto un altro risultato deludente sotto il profilo degli ascolti. Nella serata di domenica 26 settembre 2021, su Rai1 Da Grande ha conquistato infatti 2.196.000 spettatori pari al 12% di share, in calo addirittura rispetto alla prima puntata, quando sul risultato aveva pesato anche la finale degli Europei di volley tra Italia e Slovenia vinta dagli azzurri al termine del quinto set.

A vincere la serata su Canale5 è stato Scherzi a Parte condotto da Enrico Papi, che ha raccolto davanti al video 3.043.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Rai2 Ncis Los Angeles ha catturato l’attenzione di 1.232.000 spettatori (5.5%) e Ncis New Orleans di 1.283.000 (6%). Su Italia1 San Andreas ha intrattenuto 1.295.000 spettatori con il 6.5% di share. Su Rai3 Il Ponte delle Spie ha raccolto davanti al video 1.116.000 spettatori pari ad uno share del 5.2%. E ancora su Rete4 Controcorrente è stato visto da 696.000 spettatori con il 3.7% di share. Su La7 Atlantide ha segnato il 2.7% con 429.000 spettatori. Infine su Tv8 MasterChef Italia è stata la scelta di 503.000 spettatori (2.8%) mentre sul Nove Pearl Harbor ha fatto segnare il 2% con 314.000 spettatori.

Per quanto riguarda l'access prime time, su Rai1 altro successo per Soliti Ignoti Il Ritorno con Amadeus, che ha ottenuto il 20.8% con 4.603.000 spettatori, mentre su Canale5 Paperissima Sprint ha fatto registrare una media di 3.395.000 spettatori con uno share del 15.3%. Su Italia1 Ncis ha totalizzato 1.063.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 Controcorrente ha fatto compagnia a 949.000 spettatori nella prima parte (4.4%) e a 955.000 (4.3%) nella seconda. Su Rai3 la presentazione di Frontiere Speciale ha costituito la scelta di 652.000 spettatori con il 3.1% di share. Su La7 infine per In Onda il 4.2% con 915.000 spettatori.

