Serena Rossi, con Davide Devenuto il figlio Diego: "Ma all'inizio non ci sopportavamo"

Serena Rossi è un'attrice, conduttrice e cantante italiana. Insomma, una showgirl a tutto tondo. Per quanto riguarda la vita privata, Serena è legata al compagno Davide Devenuto, suo collega. Con lui ha avuto il figlio Diego.

Serena Rossi, l'amore per Davide Devenuto e il figlio Diego: ma non c'è aria di matrimonio

La Rossi e Devenuto si sono conosciuti sul set della soap di Rai3 Un posto al sole. "All’inizio non ci sopportavamo. Eravamo fidanzati tutti e due, poi siamo diventati amici. Quando abbiamo smesso di lavorare insieme abbiamo iniziato a frequentarci", ha raccontato lei in un’intervista passata a Domenica In, spiegando di aver poi superato piano piano le iniziali diffidenze dovute alla differenza di età di 13 anni. Nel 2017 è nato il loro figlio, Diego, la gioia più grande di entrambi. Serena ha anche rivelato come si comporterebbe in caso di tradimento di Davide: "La fiducia e la stima che abbiamo io e Davide rendono impensabile anche l'idea di un tradimento - ha dichiarato tempo fa -. Ma se mai succedesse, davanti ad una strada ancora percorribile insieme, tenterei di salvare ciò che ho costruito".

Serena Rossi, la Canzone segreta è per lei: finale romantico con il bacio di Davide Devenuto

Una curiosità l'ha vista al centro delle cronache nel recente Festival del cinema di Venezia. Dopo il red carpet della penultima serata che ha visto sfilare Ben Affleck accompagnato da Jennifer Lopez, Serena Rossi, madrina della mostra, si è avvicinata a JLo per presentarsi. L’attrice e cantante le ha stretto la mano ma poi si è dedicata subito al fidanzato Ben Affleck, con cui si è scambiata un bacio. L’attrice italiana, che ha raccontato l’incontro su Instagram, si è quindi allontanata: "Si amano. Mi stacco, perché mi vergogno", ha detto immediatamente. Subito dopo si è scatenato il dibattito social, in molti hanno difeso proprio la Rossi. Serena è tra gli ospiti di Da grande, lo show di Rai1 condotto da Alessandro Cattelan in onda domenica 26 settembre.

