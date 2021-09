Benji, il retroscena hot sulla fidanzata Bella Thorne: "Amo quando la mia ragazza bacia altre donne"

26 settembre 2021 a

Benjamin Mascolo, meglio conosciuto come Benji, è un cantante e attore amatissimo tra le giovani. Nato a Modena il 20 giugno 1993, sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Suo papà Alfonso è italiano, mentre sua mamma Jocelyn è australiana. Benjamin e suo fratello Alexander hanno avuto la possibilità di girare il mondo con la loro famiglia. Il cantante ha studiato in Australia e si è diplomato al Rosny College di Hobart. E proprio mentre si trovava dall’altra parte del mondo che Benji ha avuto la possibilità di conoscere Federico Rossi, nonostante entrambi fossero nati e cresciuti a Modena. Il loro primo contatto è avvenuto via Facebook, quando Fede gli ha mandato un messaggio per complimentarsi con lui dopo aver visto un suo video musicale.

Era il 20 dicembre 2010, alle ore 20,05, una data che ha segnato l’inizio di una carriera spettacolare: l’orario preciso della loro chat è diventato il titolo del loro primo album. Nel giro di pochissimi anni, il duo canoro Benji e Fede ha riscosso un incredibile successo, soprattutto tra i più giovani, grazie a canzoni quali Buona fortuna e Moscow mule. Nel 2020, però, c'è stato lo scioglimento della coppia. Per quanto riguarda la vita privata, Benji ha avuto una relazione con l’attrice Demetra Avincola, nota per il suo ruolo nella serie tv Un medico in famiglia 10. Tra Benjamin e Demetra è finita nel 2018.

Per qualche mese, il cantante è rimasto single, ma nella primavera del 2019 è stato avvistato in dolce compagnia di Bella Thorne. L'attrice, famosissima a livello internazionale, ogni tanto rivela dettagli piccanti sulla vita di coppia: "Il mio ragazzo si sta lamentando del fatto che si eccita troppo spesso quando gli sono intorno. Trovano ogni scusa per lamentarsi", le sue parole sui social di qualche tempo fa.

L’attrice statunitense, nota per i suoi ruoli nelle serie Disney, spesso fa parlare della sua vita privata, per non dire sessuale. Dal canto suo anche Benji in una circostanza si era lasciato scappare la frase: "Amo quando la mia ragazza bacia altre donne". Benji e Bella Thorne hanno girato il film Time is Up, di cui lui ha firmato la colonna sonora Up in Flames. Film che è arrivato nelle sale per la prima volta il 24 settembre 2021. Benji e Bella Thorne sono tra gli ospiti di Da Grande, lo show di Rai1 condotto da Alessandro Cattelan in onda domenica 26 settembre.

