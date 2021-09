Sangiovanni, con Giulia Stabile un amore a distanza: "Ci vediamo poco e il gossip mi dà fastidio"

26 settembre 2021 a

a

a

Sangiovanni, all’anagrafe è Giovanni Pietro Damian, è uno dei cantanti italiani del momento, amatissimo dai fan più giovani. Nato il 9 gennaio del 2003 a Vicenza, sotto il segno zodiacale del Capricorno. E' cresciuto in provincia di Vicenza e più precisamente a Grumolo delle Abbadesse, dove ha vissuto insieme ai suoi genitori, il fratello e la sorella.

Sangiovanni, l'amore per Giulia avanti a gonfie vele. L'amicizia con Madame: "Sono orgoglioso"

La sua notorietà è dovuta alla partecipazione al talent show di Amici, nella stagione 202o-21. Sangiovanni è arrivato fino alla finale, vincendo nella categoria cantanti, conquistando vari premi della critica ma lasciando lo scettro del vincitore assoluto della ventesima edizione del talent alla fidanzata, la ballerina Giulia Stabile. Al di là del secondo posto, in classifica Sangio si è preso grandissime soddisfazioni con il suo eponimo Ep, trascinato da grandi hit come Malibu, una delle canzoni dell’estate 2021. La storia d’amore fra Giulia Stabile e Sangiovanni procede a gonfie vele nonostante i tantissimi impegni e l’attenzione spasmodica da parte dei fan, dei social e del gossip. Proprio per questo motivo la ballerina ha raccontato di voler spegnere i riflettori sulla sua storia per lasciar parlare la sua carriera di ballerina:

Giulia e Sangiovanni, tanto amore ma niente sesso: "La prima volta non c'è ancora stata"

“Con Sangio va tutto bene - ha affermato in una recente intervista -. Stiamo cercando di allontanare sempre di più il nostro rapporto dai social, per poterlo rendere più sano. Perché è un po’, come posso dire, tossico. Noi vogliamo condividere e far sentire la vicinanza col nostro pubblico, ma comunque c’è quella parte privata che vogliamo mantenere privata. Stiamo cercando un po’ di allontanare la coppia dal social”. Del resto anche Sangiovanni poche settimane fa sui social si era lanciato in un lunghissimo sfogo contro i social. E intervistato da Il Messaggero, parlando proprio del rapporto con Giulia ha dichiarato: "Ci vediamo poco. Il gossip mi dà fastidio”, le sue parole. Sangiovanni è tra gli ospiti di Da grande, lo show di Alessandro Cattelan in onda su Rai1 domenica 26 settembre.

Stasera in tv, domenica 26 settembre 2021, su Rai 1 c'è Da grande con Alessandro Cattelan: anticipazioni e ospiti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.