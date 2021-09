Elodie, la storia con Marracash "stimolante e faticosa". Gli uomini? "Amo quelli che ti regalano l'intimo"

26 settembre 2021 a

Elodie Di Patrizi, più semplicemente Elodie, è una delle cantanti maggiormente amate dal pubblico. Da Margarita ad Andromeda, già tanti sono i suoi brani di successo. Per quanto riguarda la vita privata, è attualmente legata al collega Marracash, nonostante si parli da qualche tempo di crisi tra i due. "La nostra relazione? E' stimolante e faticosa", ha confessato in una recente intervista la futura co-conduttrice de Le Iene.

"Questo mestiere crea degli alti e bassi. Siamo molto diversi. Io più leggera. Lui è come se scrivesse con il sangue. Mi piace questa diversità. Le storie d'amore vanno tutte inventate, non ci sono schemi", ha confidato. L'ultima foto social di coppia pubblicata da Elodie e da Marracash risale al 4 giugno scorso, ecco perché le voci di una rottura.

In passato aveva rivelato alcuni retroscena piccanti relativi ai suoi gusti nell'intimo: "Ogni donna ha il suo stile: rigoroso, semplice o da panterona. A me piace giocare. Mi diverte l’idea di interpretare un ruolo. E avere l’intimo giusto è importante: ti fa sentire bella. A volte ti fa sentire proprio al top - le sue parole di qualche tempo fa a Gente -. "Mi piacciono gli uomini che ti regalano l’intimo, è una cosa carina, e anche utile - ha dichiarato - E' un modo per capire cosa si aspettano da te, che immagine abbiano della tua sensualità: puoi scoprire che il tuo compagno ti veda come non avevi mai avuto il coraggio di immaginarti. E invitarti a sperimentare. Amo gli uomini che sanno apprezzare l’estro, la creatività. In ogni campo. Non mi piacciono quelli che mi frenano. Se voglio esagerare, uscire dal binario e giocare a essere sensuale, voglio un compagno che sappia rispecchiarsi nel mio gioco di ruolo". Elodie è tra gli ospiti di Da grande, lo show di Alessandro Cattelan su Rai1, in onda domenica 26 settembre.

