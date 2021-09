Raoul Bova, i quattro figli con due donne diverse e i nipoti: il rapporto con la sua copia Mattia | Foto

26 settembre 2021 a

Raoul Bova è uno dei più famosi attori italiani. Tanti i film e le fiction all'attivo, ma anche una vita privata sempre sotto i riflettori. Mattia Bova è il nipote del famoso Raoul e ha attirato la curiosità dei fan proprio perché è apparso in una passata condivisione social dello zio. Occhi di ghiaccio e capelli ricci e biondi: tutti sono rimasti affascinati da lui. Mattia Bova è figlio di Tiziana Bova, sorella del famoso Raoul.

Il ragazzo è apparso sul profilo Instagram dell’attore e in un lampo ha attirato l’attenzione dei fan. Non essendo un personaggio appartenente al mondo dello spettacolo, si sa solo che è cresciuto a Roma e frequenta anche la zona di Roccella Jonica, in Calabria, di cui è originaria la famiglia Bova. Mattia e Raoul sono molto legati. L'attore ha dedicato una condivisione social al nipote, con uno scatto in cui appaiono abbracciati: "Che bella giornata passata insieme. Ti voglio bene", ha scritto nella didascalia. Al momento, non sappiamo se Mattia abbia intenzione di seguire le orme dello zio, ma se così fosse non sarebbe il primo della famiglia a tentare la strada del mondo dello spettacolo.

Prima di lui c’è stata la cugina Beatrice Faenza, figlia di Daniela Bova, altra sorella di Raoul. La 22enne ha preso parte al film Quel venerdì 30 dicembre del 2016. Tra i due cugini, stando agli scatti postati dalla ragazza, c’è un bellissimo rapporto. Tornando alla vita privata di Raoul, dopo una storia giovanile con l’attrice Romina Mondello, nel 2000 Raoul Bova ha sposato Chiara Giordano, figlia della nota avvocatessa matrimonialista Annamaria Bernardini De Pace.

La loro è stata una grande storia d’amore, da cui sono nati due figli, Alessandro Leon e Francesco. Poi ha iniziato una relazione con Rocìo Munoz Morales, attrice e ballerina spagnola. Oggi l’attore abita con la bella Rocìo a Roma insieme alle loro figlie, le piccole Luna (2015) e Alma (2018). Raoul Bova è tra gli ospiti di Da grande, la trasmissione di Rai1 condotta da Alessandro Cattelan in onda domenica 26 settembre.

