Massimiliano Gallo, la figlia Giulia dall'ex moglie: ora l'amore con Shalana Santana

Massimiliano Gallo è un attore molto apprezzato dal pubblico. Negli ultimi tempi ha riscosso un notevole successo con la fiction de I Bastardi di Pizzofalcone. Classe 1968, Gallo è nato a Napoli, Campania, il 19 giugno sotto il segno dei Gemelli. La passione per il mondo dell’arte l’ha ereditata in famiglia, precisamente da papà Nunzio, famoso cantante napoletano.

Attore napoletano, Massimiliano Gallo è partito dal teatro per poi approdare al cinema, collaborando con i più importanti artisti del cinema italiano. La primissima volta che ha recitato al cinema è stato per la pellicola No problem, diretto da Vincenzo Salemme con cui è tornato a collaborare nel 2018 nel film Una festa esagerata. La mamma di Gallo, Bianca Maria, era un’attrice di teatro che decise di dedicarsi alla famiglia, mettendo così da parte la sua carriera. Per quanto riguarda la vita privata, Massimiliano Gallo è stato sposato con Anna, dalla quale ha avuto una figlia, Giulia.

Al suo fianco, da qualche tempo, c’è la modella e attrice italobrasiliana Shalana Santana. Come si sono conosciuti? A svelarlo è stato proprio l’attore che ha parlato di una cena, in cui entrambi erano presenti, e dove per lui è scattato un vero e proprio colpo di fulmine. Da quel momento, Massimiliano, ha cominciato un serratissimo corteggiamento, fino a quando Shalana non ha detto di sì. Shalana è stata legata sentimentalmente col dentista napoletano Alessandro Lukacs, ex gieffino. "Al di là dell’amore che ci lega - ha affermato Shalana riferendosi a Gallo qualche tempo fa - ho sempre ammirato il suo lavoro e principalmente il rispetto che ha per questo lavoro. Lui ha fatto tanti anni di gavetta e finalmente ora viene riconosciuto per la sua bravura. Su questo lavoro la pensiamo in maniera uguale, sappiamo entrambi come è faticoso riuscire a lavorare in un paese non meritocratico”. Massimiliano Gallo è tra gli ospiti di Da noi a ruota libera, su Rai1 domenica 26 settembre condotto da Francesca Fialdini.

