Asia Argento e le trasgressioni: "Che tipo di droghe ho preso? Tutte, anche le bevande degli sciamani"

Asia Argento è un'attrice e regista, figlia d'arte, nata il 20 settembre 1975 (sotto il segno zodiacale della Vergine). Asia Argento ha fatto il suo debutto come attrice quando era solo una bambina, ma ben presto si è appassionata anche alla regia, alla danza e al teatro. Non sempre è un personaggio ben visto dal mondo dello spettacolo: i suoi look trasgressivi, il suo modo di fare da bad girl, l'hanno portata a ricevere diverse critiche.

"Ho avuto dipendenze da stupefacenti? Sì, ne ho avute parecchie. E' iniziata come una sperimentazione ma è finita come dipendenza e là mi sono spaventata. Era un grande amore, ma avevo un altro grande amore, il lavoro e questo mi ha salvato - ha dichiarato in una recente intervista a Belve, con Francesca Fagnani -. Che tipo di droghe? Tutte. Anche droghe di cui lei non conosce l’esistenza come le bevande sacre degli sciamani”. In quella intervista ha risposto anche a domande relative a John Bennet, il ragazzo che accusò Asia Argento di aver avuto un rapporto sessuale quando lui era minorenne e di essere stato pagato per tacere. L’attrice ha affermato infatti di non aver fatto errori con Bennet, di non averlo violentato, ma di avergli fatto “il più bel regalo della sua vita”.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Asia dal 2000 al 2007 Asia Argento è stata legata al cantante dei Bluvertigo, Morgan, con il quale ha avuto la figlia Anna Lou, nata nel 2001. Il 27 agosto 2008 Asia Argento ha poi sposato il regista Michele Civetta, da cui ha avuto il secondo figlio (Nicola Giovanni), e da cui nel 2013 si è separata. La storia per la quale è stata al centro del gossip è stata anche un’altra. Nel 2017 l’attrice ha iniziato infatti una relazione con lo chef Anthony Bourdain, di 20 anni più grande di lei. L’8 giugno 2018 però Bourdain si è tolto la vita misteriosamente in un albergo in cui alloggiava, in Francia. Asia Argento è tra gli ospiti di Da Noi a ruota libera, su Rai1, condotta da Francesca Fialdini.

