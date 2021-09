Carolina Marconi, dalla storia con Tommy Vee all'amore con Alessandro Tulli e la lotta contro il tumore

26 settembre 2021 a

Carolina Marconi un'attrice e personaggio televisivo, conosciuta al grande pubblico per la sua partecipazione a una delle prime edizioni del Grande Fratello. Originaria del Venezuela, è nata a Caracas, il 14 aprile 1978, sotto il segno dell’Ariete. E' una showgirl e attrice, naturalizzata italiana. Il padre si chiama Pasquale Marconi ed è un diplomatico italiano eritreo. Carolina Marconi vive a Roma e il suo esordio televisivo risale al 1997, valletta del programma Beato tra le donne.

Per quanto riguarda la vita privata, Carolina Marconi è stata fidanzata con Tommy Vee, dj conosciuto durante la partecipazione al Grande Fratello. La loro relazione è andata avanti anche dopo la conclusione del reality, ma sarebbe naufragata nell’estate 2005. Successivamente si è legata ad Alessandro Tulli, ex calciatore della Roma, e la loro storia d’amore è iniziata nel 2014. La coppia si mostra spesso sui social, innamoratissima e affiatata, e per vivere appieno la sua favola, l’ex concorrente del Gf ha scelto di lasciare il mondo dello spettacolo. Si è poi dedicata a un negozio d’abbigliamento che ha aperto nella Capitale. Carolina Marconi da qualche tempo sta lottando contro un tumore al seno e da tempo ha deciso di parlarne sui social network, per aiutare chi come lei sta vivendo questo difficilissimo momento.

La showgirl e attrice venezuelana naturalizzata italiana ha pubblicato svariati contenuti relativi alla sua malattia e ai trattamenti medici con cui la sta combattendo. Ogni suo post offre spunti di riflessione importanti, sempre caratterizzati da parole toccanti.

Negli ultimi post Carolina Marconi ha dichiarato di aver concluso il settimo step dei trattamenti medici e che quindi gliene mancano tre. Sempre con un sorriso incoraggiante nonché bellissimo, la star offre consigli pratici a tutti coloro che si ritrovano ad affrontare un tumore. E non solo a loro: le sue parole spesso sono rivolte ai familiari di chi è ammalato. La Marconi è tra gli ospiti di Verissimo, in onda su Canale5 domenica 26 settembre.

