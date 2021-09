Sonia Bruganelli e il rapporto con il marito Bonolis: "Lui vorrebbe più trasporto, ma è il mio migliore amico"

26 settembre 2021 a

Sonia Bruganelli è conosciuta principalmente al grande pubblico per essere la attuale moglie di Paolo Bonolis. Nata a Roma il 20 febbraio 1974 (sotto il segno dell’Acquario) è madre di tre figli avuti con il conduttore e anche per alcuni discussi post pubblicati su Instagram. Sonia è un’imprenditrice e opinionista televisiva (dal 2021 del Grande Fratello Vip, insieme a Adriana Volpe). Lei è la mente del marchio Adele Virgi e soprattutto guida la società Sdl2005, quella che si occupa dei casting televisivi di alcuni programmi, tra cui anche Avanti un altro. E' laureata in Scienze della comunicazione.

Sonia Bruganelli, tre figli con Paolo Bonolis: "Ma la fedeltà fisica è innaturale"

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono conosciuti nel 1997 e sono convolati a nozze nel 2002. Insieme hanno avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele. La loro primogenita, Silvia, alla nascita ha avuto delle complicazioni cardiache per cui è stata operata quasi subito. L’intervento le ha causato dei problemi motori, e Sonia Bruganelli ha raccontato questa difficile e toccante esperienza in una vecchia intervista a Domenica Live: “Io la vedevo così piccola con tutti quei tubicini e avevo paura persino a toccarla, ad allattarla. E poi mi sentivo in colpa per questo - ha spiegato -. Temevamo che non potesse camminare o muoversi. Con Paolo ha un rapporto splendido, lei non ha filtri e dice sempre quello che pensa”. Silvia, a causa di un’ipossia sopravvenuta a sette giorni dall’intervento, ha riportato dei danni permanenti e la sua giovane vita è fatta di conquiste quotidiane. A tal proposito Sonia commossa ha detto in una recente intervista: “Ora quando mi dice ‘mamma ti amo’ è meraviglioso”.

Sonia Bruganelli, l'amore per Paolo Bonolis e le critiche a Barbara D'Urso

Sempre qualche giorno fa la Bruganelli ha parlato della sua vita quotidiana con Bonolis: "Siamo sicuramente due genitori molto presenti. Ora stiamo bene insieme in maniera molto adulta. Credo che Paolo sia il mio migliore amico. Forse lui - ha aggiunto - vorrebbe più trasporto, romanticismo da parte mia. Io lo sono stata sempre poco e ora ancora di meno, per cui avverto di avere delle carenze nei suoi confronti e lo ringrazio perché lui mi aspetta, mi ha spettato quando ero giovane che maturassi, ora aspetta che mi rassereni di più con la vita. Però c’è”. Sonia Bruganelli è tra gli ospiti di Verissimo, in onda domenica 26 settembre su Canale5.

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, niente feeling: le voci su una lite durante un servizio fotografico

