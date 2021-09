Al Bano, il rapporto difficile con il figlio Yari. Il motivo? Le tenute di Cellino affidate al piccolo Bido

26 settembre 2021 a

Al Bano è uno dei cantanti più popolari in Italia e non solo. Famoso il suo sodalizio artistico e nella vita con Romina Power. Poi la scomparsa della figlia Ylenia e la separazione con Romina. Da qui il legame con Loredana Lecciso. Anche per questo Carrisi sta avendo dei problemi con suo figlio Yari, secondogenito avuto con la Power, con il quale non va molto d’accordo. Quando il matrimonio con Romina Power è terminato, ha iniziato una relazione con Loredana Lecciso, dalla quale ha avuto anche due figli. I due però non sono mai convolati a nozze.

L’uomo ha sempre affermato di non sentire il bisogno di una firma per confermare il legame d’amore che lo lega alla showgirl. Si aggiunge anche il fatto che appunto Yari, sembra non andare molto d’accordo con suo padre. Non solo, pare sempre pronto a fargli qualche dispetto. Basta dare un’occhiata ai suoi social per capire come il loro rapporto sia piuttosto conflittuale. Yari Carrisi ha deciso di aggiungere al cognome del padre anche quello di sua madre. Adesso, su Instagram, è ufficialmente diventato Yari Carrisi Power. Questo potrebbe essere solo l’inizio di un cambiamento definitivo, che rappresenterebbe per Al Bano un vero e proprio affronto.

Ma non finisce qui: sulla pagina social dell’uomo è comparsa anche una fotografia che ha pubblicato con la didascalia “My beautiful family”. Peccato che nello scatto manchi proprio il suo papà. Accanto a lui, solo Romina Power, sua zia Taryn e la sua sorella scomparsa Ylenia. La goccia che ha fatto traboccare il vaso tuttavia sarebbe il legame speciale tra Al Bano e Albano junior, detto Bido, il figlio più piccolo del cantante avuto con la Lecciso. A lui lo stesso Carrisi avrebbe affidato in futuro la tenuta di Cellino dove abitano i Carrisi per mandare avanti le attività. Oltre alle spine però ci sono anche le notizie liete, visto che Cristel (una delle figlie di Al Bano avute con Romina, ha partorito per la terza volta. Un altro nipote per il cantante. Al Bano è tra gli ospiti di Verissimo, in onda su Canale5 domenica 26 settembre.

