Marco Masini, la relazione con Aurora Nardozzi e la controversia con Elodie

Un cantautore e pianista apprezzatissimo Marco Masini, nato a Firenze il 18 settembre 1964 sotto il segno della Vergine. Un artista di quelli che mettono d'accordo sia pubblico che critica, a volte divisi sui propri apprezzamenti: lo dimostra la vittoria del Festival di Sanremo 2004 con L'uomo volante e, ancor prima, quella della categoria Novità sempre al Festival, con il brano Disperato. Già al liceo, come succede a molti autori, era sbocciata la passione per la musica, tanto che fondò e fece parte della band "Errata corrige". Dopo inizi altalenanti, il secondo album nel 1990 segna l'exploit dell'autore con oltre 800.000 copie vendute. Nel 1991 il successo si consolida con il terzo posto a Sanremo e la vittoria di Festivalbar. L'inizio di una fulgida carriera di successi, con passaggi anche in teatro e in televisione, che continua ancora oggi.

A livello di vita privata, Marco Masini è stato legato con Aurora Nardozzi, torinese classe 1985, di ventuno anni più giovane. Il colpo di fulmine sarebbe scattato durante una cena con amici e non molto dopo è arrivato il fidanzamento ufficiale, nonostante quello che oggi molti chiamano "age gap", che sicuramente può costituire un problema in una relazione. La storia è finita dopo qualche tempo, però, sembra a causa di una incompatibilità caratteriale. Lo stesso Masini avrebbe dichiarato di non credere nell'amore eterno e che le separazioni sono sempre traumatiche.

Durante l'edizione 2020 del Festival di Sanremo sono usciti dei rumors su una presunta controversia che avrebbe coinvolto il cantante fiorentino ed Elodie. Quello che sarebbe successo dietro le quinte è stato definito da qualcuno "body shaming" perché lui, salutandola, le avrebbe detto "quant'è che non mangi?" riferendosi alla sua eccessiva magrezza. Lei sarebbe andata su tutte le furie, come poi ha spiegato, ospite di Luca Barbarossa a Radioduesocial club: "Io mi sono stancata di dovermi difendere dalle persone che pensano che io non mangi. Io mangio" ha detto la cantante.

