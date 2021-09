Margherita Buy, la storia con Sergio Rubini e l'amore per la figlia Caterina

26 settembre 2021 a

a

a

E' universalmente riconosciuta come una fra le migliori attrici italiane in circolazione Margherita Buy, romana classe '62. E se la considerazione di critici e pubblico non basta, allora a parlare sono i premi che lei ha vinto in carriera: sette David di Donatello, sette Nastri d'argento, cinque Globi d'oro e tredici Ciak d'oro. Una bacheca invidiabile, a dir poco. Tanto che Margherita detiene il record di vittorie sia ai David di Donatello sia ai Nastri d'argento. Fra gli altri prestigiosi riconoscimenti, anche il Premio Pasinetti alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, laConcha de Plata alla migliore attrice a Festival Internazionale del cinema di San Sebastián, un Premio alla migliore attrice al Moscow International Film Festival, un premio Flaiano e un premio Vittorio De Sica. E da ultima arriva l'ottima interpretazione nel nuovo film di Nanni Moretti, Tre Piani.

Diletta Leotta: "Con Can Yaman è stato un sogno. Una siciliana e un turco, mix di passione esplosiva"

Una passione, quelal per la recitazione, iniziata presto, già alle superiori. E' proprio al liceo che Margherita conosce il mitico Andrea Camilleri, allora docente all'Accademia nazionale d'arte drammatica. Come? La moglie di Andrea le dava ripetizioni di latino. Dopo la maturità la vocazione alla recitazione si fa sempre più forte e al secondo tentativo Margherita riesce ad entrare all'Accademia. Inizia negli anni del post diploma la storia d'amore con Sergio Rubini, con cui convive e poi si sposa nel 1990. Ma la relazione dura solo 3 anni. Prima arriva la separazione, poi il divorzio molti anno dopo, nel 2012. Nel frattempo, Margherita si era legata già dal 1996 con il chirurgo Renato de Angelis, da cui è nata nel 2001 la figlia Caterina, a cui Margherita è attaccatissima: “Sicuramente grazie a lei mi rispetto di più e mi curo" ha raccontato a IoDonna, "devo esserle d’esempio. Voglio che pensi a me come a una madre attiva, che si tiene in forma. Sentirmi utile è una bella sensazione, ringiovanisce”.

J-ax, il figlio con la moglie Elaina e la riscoperta della fede dopo aver contratto il Covid

Nel 2016, in un'intervista a Grazia, l’attrice ha dichiarato di non avere una relazione e, a quanto sembra, risulta tuttora single. E' stata lei stessa a spiegare perché: “Ci sono ragazze brave a farsi amare. Capaci di rendersi desiderabili e di lasciarsi desiderare. È un talento e io non ce l’ho“.

Johnson Righeira, dall'arresto per droga alla fine dei rapporti con Michael: "Tornare insieme? Non credo proprio"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.