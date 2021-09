Johnson Righeira, dall'arresto per droga alla fine dei rapporti con Michael: "Tornare insieme? Non credo proprio"

25 settembre 2021 a

Johnson Righeira è un cantante tra i più amati dal pubblico, famosissimo soprattutto a inizio degli anni Ottanta. Nato a Torino, sotto il segno della Vergine, il 9 settembre 1960, è quindi un noto cantautore e storico volto del duo musicale Righeira. Lo ha composto insieme a Michael Righeira (all’anagrafe Stefano Rota), e insieme hanno sigillato pagine intramontabili della musica anni Ottanta in Italia. Vamos a la playa, No tengo dinero e L’estate sta finendo: questi i brani che hanno sbancato in quegli anni, segnando una intera generazione.

Johnson Righeira vive nella sua città natale e che, come rivelato a Rolling Stone in una vecchia intervista, non ha mai mollato la sua dimensione artistica nonostante la fine della formazione che lo ha reso famoso. Nel 2020 ha lanciato l’etichetta Kottolengo Recordings, un anno dopo l’uscita del singolo Formentera (realizzato con i La Bionda).

La fondazione dei Righeira risale al 1983, alba di una carriera stellare nel mondo delle hit. Johnson Righeira, in realtà, si chiama Stefano Righi, noto come Aspro Marinetti.

Ha conosciuto Michael Righeira (Stefano Rota) a scuola, precisamente al Liceo Scientifico Albert Einstein di Torino in cui erano compagni di classe. Righeira è stato inventato proprio da Stefano Johnson Righi, che aveva brasilianizzato il suo vero cognome durante le partite a calcio con i compagni. Con Michael non ci sono più rapporti: Johnson vive a Torino e il suo ex partner musicale vive in Veneto. Al Corriere della Sera ha aggiunto: “Tornare insieme? Non credo proprio. La prima separazione fu dal 1992 al 1999. Quella definitiva è datata 23 giugno 2015”. Lapidario. Ha passato alcuni mesi in carcere per spaccio di droga, che, come ha raccontato a Oggi è un altro giorno, per lui è stata un’esperienza umana molto forte, anche se avrebbe preferito non viverla. Johnson Righeira è tra gli ospiti di Arena Suzuki 60 70 80, condotto da Amadeus su Rai1 e in onda sabato 25 settembre.

