Loredana Bertè, dall'incontro hot in aereo con Battiato al look da donna incinta poi copiato da Lady Gaga

Loredana Bertè è una delle cantanti più famose in Italia. Nata a Bagnara Calabra il 20 settembre 1950 (Vergine), è venuta al mondo tre anni dopo sua sorella Domenica (Mia Martini) ed è la terza di quattro figlie femmine. La sua infanzia è stata molto dura, come la stessa Loredana ha dichiarato dopo la morte di sua sorella Mia nel 1995: una madre il più delle volte assente e un padre violento avevano reso i primi anni della sua vita un inferno. Tanti i brani di successo, da E la luna bussò a Sei Bellissima a tantissime altre. Curioso il retroscena di un suo incontro con Franco Battiato: "Loredana Bertè. La incontro in aereo e mi fa 'A Battià, dove vai?, 'Dove vai te?', rispondo. Lei scorge ammirazione, si alza il pullover e senza preavviso mi fa vedere le tette. 'Loredana ti dico la verità, sono bellissime'. Avrei voluto uno specchietto retrovisore puntato sugli altri passeggeri”, il racconto del compianto maestro.

Un incontro indimenticabile, tanto che in occasione della morte di Battiato, la stessa Loredana Bertè lo ha ricordato: "Oltre al genio ricordo la tua grande ironia e sono sicura che un’immagine di me la porterai sempre con te: le mie tette sul volo per Mosca. Condoglianze ai tuoi cari. Con tanto affetto, Loredana”.

Tornando a Loredana Bertè, nel 1986 ha destato scandalo presentandosi a Sanremo con una finta pancia da donna incinta. 25 anni più tardi Lady Gaga ha riproposto il suo stesso identico look sul palco. Il 24 aprile 1991 è stata ricoverata per un tentativo di suicidio. E ha rivelato che in quell’occasione ha avuto modo di riallacciare i rapporti con sua sorella Mia Martini, che non vedeva da oltre 10 anni. Loredana Bertè è tra gli ospiti di Arena Suzuki 60 70 80, in onda sabato 25 settembre su Rai1.

