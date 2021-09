Stasera in tv, sabato 25 settembre, su Canale 5 c'è Tu si que vales con Belen Rodriguez: super ospite e anticipazioni

25 settembre 2021 a

Stasera in tv, sabato 25 settembre, su Canale 5 c'è la seconda puntata del seguitissimo talent show Tu si que vales, con Belen Rodriguez e tanti altri a condurre le giostre, presentare e fare da giurati: andiamo a vedere insieme le anticipazioni del programma di questa sera, che avrà un super ospite di eccezione. A giudicare le performance dei più diversi ospiti nelle più svariate discipline di artisti nazionali e internazionali, innanzitutto, si confermano gli insostituibili "Fab 5", che chi è affezionato alla trasmissione non può non conoscere già: Gerry Scotti, Maria De Filippi, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi, con la indimenticabile Sabrina Ferilli a capo della giuria popolare.

A condurre la trasmissione anche qui un trio collaudato, con l'aggiunta speciale di quest'anno: i "soliti" Belèn Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, che introducono i performer sul palco, affiancati dalla "new entry" Giulia Stabile. Il programma è prodotto da Fascino P.G.T. per Mediaset e alla regia troviamo Massimiliano Papi, Paolo Carcano e Andrea Vicario. Ma la particolarità di oggi è, come dicevamo, il "super ospite" della puntata: J-Ax, leggenda del rap italiano prima in duo con gli "Articolo 31" e poi da solista. Questa sera il cantante milanese si esibirà nel suo nuovo singolo, "Sono un fan", ultimo estratto dell'album "Surreale". Tanta la curiosità per la performance del talentuosissimo artista hip-hop in un contesto un po' diverso dal solito, e sicuramente più originale.





"Tu sì que vales", alla sua prima puntata, è stato al vertice del prime-time con 4.138.000 spettatori totali e il 30.63% di share sul target 15-34 anni. (27% di share individui). Il talent-evento ha toccato picchi di 5.100.000 spettatori e del 36% di share individui; In generale sabato scorso le reti Mediaset si sono aggiudicate seconda serata e 24 ore con rispettivamente 4.602.000 spettatori totali (45.43% di share attiva) e 3.083.000 spettatori totali (35.86% di share attiva). Canale 5 è stata rete più seguita in prima, seconda serata e 24 ore con, rispettivamente, 3.706.000 spettatori totali (21.15% di share attiva), 2.879.000 spettatori totali (28.19% di share attiva) e 1.601.000 spettatori totali (18.12% di share attiva).

