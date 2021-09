Umberto Tozzi, dagli inizi con il fratello Franco ai due figli: con Serafina Scialò un matrimonio durato 5 anni

25 settembre 2021 a

a

a

Umberto Tozzi è uno dei cantanti più popolari nel panorama della musica italiana. Nato a Torino il 4 marzo 1952 da genitori emigrati dal Sud Italia, ha iniziato a suonare la chitarra nell’oratorio della chiesa da lui frequentato e anche grazie allo stimolo del fratello Franco, anche lui diventato cantante. Proprio con il fratello Franco infatti Umberto ha formato la sua prima band nel 1967. L’anno successivo è entrato nel gruppo musicale Off sound, iniziando a frequentare gli ambienti della musica torinese e milanese, conoscendo anche molti cantanti famosi.

Umberto Tozzi, i figli Nicola Armando e Natasha e i loro flirt al centro del gossip

Il grande successo nazionale è arrivato l’anno successivo con il brano Ti amo, diventato un classico della canzone italiana. Altro successo si rivela nel 1979 la canzone Gloria che, fino al 1984, ha venduto ben 29 milioni di copie in tutto il mondo. Entrambi i pezzi infatti sono diventati famosissimi in tutto il mondo e spesso reinterpretate da altri artisti internazionali. Dopo un periodo di buio artistico seguito al divorzio dalla prima moglie, nel 1987 è tornato a posizionarsi nelle vette delle classifiche grazie al brano Si può dare di più, scritto insieme a Raf e Giancarlo Bigazzi e presentato al Festival di Sanremo di quell’anno. La canzone è stata cantata da Tozzi insieme ad altre due grandi voci del panorama musicale italiano, Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri.

Umberto Tozzi, tre figli: Nicola Armando dall'ex Serafina Scialò: "Lei mi aveva lasciato sul lastrico"

Per quanto riguarda la vita privata, Umberto Tozzi ha sposato nel 1979 Serafina Scialò, friulana. Il loro matrimonio è stato coronato anche dalla nascita di un figlio nel 1983, Nicola Armando. La coppia però ha preso la strada della separazione nel 1984, dopo soli 5 anni di matrimonio. Alla fine degli anni Ottanta poi ha iniziato una relazione con Monica Michielotto: la donna aveva già un figlio di nome Gianluca. Da Monica, Umberto Tozzi avrà sua figlia Natasha, nata nel 1989. La coppia decide poi di unirsi in matrimonio nel 1995. I figli avuti con Monica Michielotto sono stati sotto i riflettori dei gossip in occasione di alcune loro storie d’amore: Gianluca infatti ha avuto un flirt con Raffaella Fico, mentre Natasha ha avuto una relazione con l’imprenditore Stefano Ricucci. Tozzi è tra gli ospiti di Arena Suzuki 60 70 80, la trasmissione in onda su Rai1 sabato 25 settembre.

Umberto Tozzi e le 80 milioni di copie vendute: "Ho avuto cu*o. Orietta Berti con Fedez e Lauro? Ridicoli"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.