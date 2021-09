Stasera in tv, sabato 25 settembre, su Rai 1 c'è Arena Suzuki '60 '70 '80 con Amadeus: ecco le star live da Verona

25 settembre 2021 a

Stasera in tv, sabato 25 settembre, su Rai 1 alle 21.30 c'è "Arena Suzuki '60 '70 '80" con Amadeus: andiamo a vedere insieme in cosa consiste questo nuovo, ambizioso programma a tema musicale guidato dal noto conduttore, e tutte le star che si esibiranno live nella prestigiosa cornice dell'Arena di Verona. Innanzitutto va ricordato che quella di oggi, sabato 25 settembre, in prima serata, non è che una delle due puntate di "Arena Suzuki '60 '70 '80". Infatti la prossima settimana, sabato 2 ottobre, alla stessa ora andrà in onda la seconda metà del programma, sempre dedicato alla rievocazione di "vecchie glorie", spesso ancora attualissime, della canzone italiana e non solo.

Due appuntamenti, dunque, entrambi dall’Arena di Verona, con la conduzione di Amadeus, uno che dopo il "doppio" Festival di Sanremo sa bene come si gestisce un programma di questo genere, per rivivere tre decenni iconici della musica italiana e internazionale. Oggi, sabato 25 settembre, alle 21.25, il primo appuntamento vedrà esibirsi artisti che hanno segnato le hit-parade di quegli anni. Andiamo a vederli insieme. Fra i cantanti che si esibiranno, infatti, per l'Amarcord di molti telespettatori, ci saranno: Europe, Loredana Bertè, Umberto Tozzi, Alan Sorrenti, Orietta Berti, Johnson Righeira, Sandy Marton, Maurizio Vandelli, Samantha Fox, Edoardo Vianello, Tracy Spenser, Sergio Caputo, Spagna.

Ma non è la sola novità. La trasmissione segnerà anche il debutto di Amadeus sul palco dell’Arena nella “sua” Verona, città natale del noto e amatissimo presentatore televisivo, nelle vesti non solo di conduttore, ma anche di dj: da dietro una consolle, che sarà uno dei nuclei fondamentali della scena, Amadeus farà ascoltare la sua playlist, una sorta di diario sentimentale articolato anche dagli incontri con gli ospiti. Radio 2 sarà la radio ufficiale delle due serate evento.

