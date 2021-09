Joey Tempest degli Europe, il matrimonio con Lisa Worthington e i due figli James Joakim e Jack Johnston

25 settembre 2021 a

Gli Europe sono probabilmente il gruppo rock più importante nella storia della musica svedese, grazie soprattutto ai successi degli anni Ottanta: su tutti The Final Countdown. Un brano veramente cult per quel decennio. Tra i segreti della band c’è senza ombra di dubbio il carisma, le capacità vocali ma anche compositive di Joey Tempest, all'anagrafe Rolf Magnus Joakim Larsson.

Nato a Upplands Vasby, vicino Stoccolma, il 19 agosto 1963 sotto il segno del Leone, ha studiato da adolescente all’Odenslunda skola, ma fin dall’infanzia si è dimostrato grande appassionato di musica. Guidato dalla sorella, ha iniziato a suonare il piano e la chitarra, ed entra nelle prime band giovanili. La svolta della sua carriera è l’incontro con il chitarrista John Norum nel 1979. Quest’ultimo lo ha prima invitato a unirsi ai Force, che in pochi anni hanno deciso di cambiare il proprio nome in Europe. Dopo un paio di buoni album, il gruppo svedese ha trovato il grande successo internazionale nel 1986 con l’inno The Final Countdown.

Per quanto riguarda la vita privata, Joey si è sposato nel 2000 con Lisa Worthington, madre dei suoi due figli: James Joakim, nato nell’ottobre 2007, e Jack Johnston, nato nel 2014. Nonostante sia una grande rockstar a livello internazionale, conduce ormai da diverso tempo una vita piuttosto tranquilla, e non ha nemmeno account ufficiali sui social. Tra le curiosità sul suo conto, il suo primissimo idolo è stato Elton John. Sulla capigliatura e sul suo look negli anni Ottanta, in un’intervista alla Bbc ha dichiarato che non gli mette imbarazzo riguardare quelle immagini, e che comunque l’unica cosa che avrebbe voluto a quei tempi era somigliare a Robert Plant. Sabato 25 settembre Joey Tempest e i suoi Europe sono tra gli ospiti di Arena Suzuki 60 70 80, trasmissione condotta da Amadeus su Rai1 dedicata a questi tre decenni nel campo della musica.

